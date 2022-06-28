Акции дня: интрига по «кубышке» подталкивает к росту бумаги «Сургутнефтегаза»

Котировки «Сургутнефтегаза» взлетели по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 28 июля. За день обыкновенные акции подорожали на +17,35% до 26,85 рублей за штуку, а привилегированные на +1,47% до 35,57 рублей за штуку.

Интерес к бумагам возник на фоне потенциальной конвертации ликвидных активов («кубышки») «Сургутнефтегаза» из долларов в рубли. На фоне массового отказа от американской валюты компания не сможет получать процентные выплаты на долларовые депозиты. Поэтому, как считают эксперты, компании придется конвертировать около 52 млрд долларов в рубли. Примет ли такое решение «Сургурнефтегаз», пока интрига для рынка, которая подстегивает покупку акций.

В четверг, 30 июня у компании состоится собрание акционеров, где потенциально может быть решен ряд важных вопросов. Также будет утверждаться размер дивидендных выплат за 2021 год. Ранее совет директоров компании рекомендовал «дивы» в размере 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию и 4,73 руб. на привилегированную акцию (дивдоходность на вторник почти 3% и 13,3% соответственно). Для «обычки» размер дивидендов стал рекордно высоким за всю историю выплат.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,34% до 2408,75 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,63% до 1465,57 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:09 мск составила 113,97 долларов за баррель (+2,69%). Российская валюта укреплялась – 51,8 руб. за доллар.