Бастрыкин: ВСУ планировали 8 марта начать наступление с выходом на границу России

Вооружённые Силы Украины (ВСУ) планировали 8 марта 2022 начать спецоперацию с выходом на границу России.

Об этом в ходе выступления на Х Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, у СКР есть данные, что наступление готовилось со стороны Северодонецка и было назначено на 8 марта, передаёт РИА Новости.

«У нас есть данные, мы сейчас изучаем, проверяем их, что ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины с Северодонецка с выходом на российскую границу», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал «Эксперт», о том, что нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее, и спецоперация предотвратила его, заявлял в начале марта спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, если бы не решения, принятые президентом РФ Владимиром Путиным, то военные действия велись бы на территории нашей страны.

«Главе государства удалось предотвратить нападение на Россию… США приступили к организации поставок вооружения на Украину давно. Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции», – подчёркивал Володин.

