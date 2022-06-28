«Большая семерка» родила нефтяную мышь

«Большая семерка» решила мобилизовать все страны-потребители нефти против России. Предлагается в конечном итоге установить глобальный потолок цен на российские нефть и газ. Эта идея прописана в коммюнике завершившегося 28 июня в Германии саммита G7.

Однако конкретный механизм создания своего рода антиОПЕК далек от конкретной проработки. И имеет мало шансов на реализацию. Это вынуждено признают даже лидеры ряда стран-членов «большой семерки».

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Кому выгоден ценовой потолок

В совместном коммюнике саммита G7 подчеркивается: «Что касается нефти, мы рассмотрим ряд мер, в том числе варианты возможного введения всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют осуществлять морские перевозки российской сырой нефти и транспортировку нефтепродуктов по всему миру, пока нефть не станут приобретать по цене или ниже цены, согласованной в консультациях с международными партнерами».

Чтобы смягчить пока еще вербальный удар по рынкам углеводородов, который все же успел подтолкнуть цены на нефть вверх на несколько процентов, авторы документа обещали странам-потребителям рассмотреть механизмы смягчения последствий от ограничений и гарантировать, что «наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России».

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на своей пресс-конференции по итогам саммита, активно поддержал идею установления для России ценового коридора на нефть и газ: «Первая идея на повестке — это введение потолка цен на российскую нефть. Да, это хорошая идея. Ситуация настолько абсурдна, что рост мировых цен позволяет финансировать военные усилия в России».

Впрочем, идея ценового потолка родилась не Европе. Все значимые для Запада инициативы после II мировой войны разрабатываются в Вашингтоне. Еще в марте советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал лимитировать цены на российскую нефть.

Министр финансов США Джанет Йеллен затем пояснила, что американская администрация действительно заинтересована в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но по принудительно сниженным ценам. Однако эта рестрикция была актуальной до последнего саммита ЕС в конце мая, на котором был принят шестой санкционный пакет, красной линией которого стало объявление эмбарго на поставки российской нефти в Европу танкерами (две трети от общего экспорта). В полную силу запрет войдет в силу 1 декабря этого года.

Джанет Йеллен накануне майского саммита фактически предлагала европейским лидерам не спешить с эмбарго, которое неминуемо повысит стоимость нефти, а установить максимальную цену в рамках ЕС. И тогда не нужно было бы делать исключения для Венгрии, Чехии, Словакии, получающих российскую нефть по трубпроводу «Дружба», а также Болгарии. Эти страны еще два года имеют право импортировать нашу нефть.

Но в Брюсселе сделали ставку на эмбарго. И понято почему. Даже в рамках ЕС трудно договориться об устраивающем всех потребителях ценовом максимуме, что уж говорить о не членах ЕС. К тому же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поспешил заявить, что за бесценок мы нефть продавать не будем.

Правда, стоить заметить, что «бесценок» у нас может быть весьма широким. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович напомнил, что в конце мая 2020 года в северо-западных портах Европы Urals продавали по 10 долларов за баррель — ниже, чем в 1998 кризисном году. Фрахт также резко подорожал, так как танкеры стали в массовом порядке использовать в качестве плавучих хранилищ.

Но весной позапрошлого года глобальные локдауны привели к сокращению потребления нефти на 40%. К тому же Россия и Саудовская Аравия в тогдашнем марте не смогли договориться о сокращении добычи. К осени 2020 года, впрочем, ситуация стала выправляться. Так что бюджет потерял не все. Сейчас же ситуация для России все же опаснее, чем во времена пандемии. Поэтому правительство не намерено участвовать в ценовых играх. Надежнее перенаправлять экспортные потоки на Восток и Юг.

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Еще в начале июня казалось, что идея ценового потолка умерла, толком не родившись. Но, видимо, у Вашингтона, Лондона и Брюсселя механизм разработки новых санкций заглох. Накануне последнего саммита G7 вновь заговорили о ценовых рестрикциях, хотя сейчас они смотрятся на фоне всех уже введенных и вводимых эмбарго достаточно странно.

Стоит отметить, что ценовой потолок «большая семерка» решила распространить на весь мир. То есть, фактически создать потребительский антиОПЕК. Правда, Эммануэль Макрон сомневается в успехе столь безнадежного дела, подчеркнув после саммита, что кнопки, нажав на которую, можно немедленно ввести ценовой потолок на российскую нефть, конечно, нет. Сложной эту задачу считает и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Но, видимо, вашингтонская директива настолько жёсткая, что европейским лидерам приходится теперь отрабатывать номер до конца. Они утверждают, что работа по уговариванию максимально большего количества стран-потребителей энергоресурсов уже началась.

Провал антиОПЕК

Объективно одни из крупнейших импортеров нефти Китай и Индия заинтересованы в максимально низкой цене на российскую нефть. После 24 февраля Urals поставлялся в эти страны с скидкой в среднем в 30% по отношению к стоимости Brent, тогда как ранее этот показатель не превышал и 1%. В результате средняя цена Urals в январе-мае составила 83,45 доллара за баррель. Впрочем, это на 35% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Но большинство экспертов сходятся во мнении, что ни у Пекина, ни у Дели нет необходимости портить отношения с Россией. Ни по политическим мотивам (БРИКС, куда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южная Африка, например, только расширяется), ни по чисто техническим. За последние месяцы экспорт российской нефти на Восток и Юг возрос в разы.

В этом месяце Россия стала первым импортером нефти для Китая и вторым для Индии. О ценах договариваются сами компании. И это является коммерческой тайной. Судя по росту поставок, все стороны довольны сложившейся ситуацией и вряд ли согласятся запустить в этот процесс Запад. Тем более, в условиях нарастающего спроса на нефть и запаздыванием из-за низких инвестиций предложения.

Страны-члены ОПЕК также не в восторге от идеи ценового потолка на российскую нефть. Как предупреждают эксперты из арабских стран, есть опасность, что вслед за снижением цен на российскую нефть дело дойдет, скажем, до Саудовской Аравии. А, если, все же предположить, что российская нефть упадет еще более в цене, то тогда будут раскупать именно её, а не арабские углеводороды.

Наконец, в столицах арабских стран сейчас не спешат учитывать себе в убыток западные геополитические интересы. Это в середине 1980-х годов США смогли убедить Эр-Рияд резко увеличить добычу, тем самым обрушив нефтецены, что повлияло в определенной степени на развал СССР. Но тогда шла война в Афганистане. А Саудовская Аравия поддерживала моджахедов. А, главное, как уверяет Станислав Митрахович, саудовцы теснили на мировом рынке норвежцев. При этом излишки нефти были налицо.

Сейчас ситуация противоположная. «Зелёная повестка» и пандемия привели к провалу в инвестициях в глобальный ТЭК. Лишнего сырья в краткосрочной перспективе не предвидится. О чем Эммануэль Макрон предупредил в ходе саммита G7 Джозефа Байдена. Газета New York Post утверждает, что президент Франции довел до сведения президента США содержание своего разговора с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом: «Первое: он на максимуме производственной мощности. Второе: саудовцы могут увеличить немного, на 150 тысяч баррелей в сутки или чуть больше, но у них нет огромных мощностей, по крайней мере, раньше, чем через шесть месяцев».

Так что рассчитывать на снижение в краткосрочной перспективе цен на нефть не стоит. О чем, кстати, продолжают предупреждать и руководители крупнейших транснациональных энергетических компаний. Так, 28 июня председатель правления ExxonMobil Даррен Вудс заявил: главный вопрос, это то, насколько высоко вырастут цены. Таким образом, фиксирование цен на российскую нефть тут не помогло бы, даже если бы удалось вдруг создать своего рода антиОПЕК, что само по себе маловероятно по вышеизложенным обстоятельствам.

Другое дело — газ. Агентство Bloomberg недавно сообщило, что Еврокомиссия дала задания европейским министерствам энергетики проработать вопрос о потолке российских газовых цен. Дмитрий Песков не стал опровергать эту новость с порога. Пресс-секретарь президента предположил, что все зависит от направления трубопроводов и позиции «Газпрома».

Действительно, в качестве примера успешных взаимоприемлемых договоренностей можно назвать новые трехлетние соглашения с Венгрией членом ЕС) и Сербией (кандидатом в Евросоюз). Цена газа будет определяться не на спотовом рынке, а как было принято десять лет назад, исходя из стоимости нефтяной корзины. В результате цена для Сербии не превысит 400 долларов за 1 тыс. кубометров. И «Газпром» в тоже время уверен хотя бы в среднесрочных поставках.