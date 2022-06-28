«Бриксы» вместо баксов

На форуме БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что страны, входящие в эту группу, уже разрабатывают новую международную валюту. Она будет основана на корзине уже существующих валют альянса: бразильского реала, российского рубля, индийской рупии, китайского юаня и южноафриканского рэнда. Новая расчетная единица, уверен российский президент, снизит негативное влияние санкций и укрепит торгово-инвестиционные связи со всеми заинтересованными в них государствами.

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Владимир Путин также отметил, что параллельно ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. «Российская система передачи финансовых сообщений (СПФС) открыта для подключения банков стран “пятерки”. Идет расширение географии использования российской платежной системы “Мир”», — заявил президент РФ.

Проект может не заработать

Чуть позже замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев уточнил, что «прежде чем запускать новую международную валюту, необходимо планомерно и постепенно «построить совместную финансовую архитектуру».

«Вопрос создания альтернативной валюты больше дискуссионный. Без увеличения доли расчетов в национальных валютах, без определенной доли дедолларизации, которая сейчас происходит в рамках БРИКС, без финансовых механизмов, пула условных валютных резервов БРИКС, который сейчас существует и тестируется с учетом корзин национальных валют, достигнуть создания общей альтернативной валюты не будет возможным», — сказал он на круглом столе по итогам 14-го саммита стран БРИКС, отвечая на вопрос РБК.

Создание новой валюты на основе корзины BRICS может оказаться проектом, который так и не заработает, поэтому нужно искать более универсальное решение, заметилв комментарии «Эксперту» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Преимущество доллара, по его словам, заключается в том, что курс данной валюты является относительно стабильным, и он признаётся во всём мире.

Прямой заменой доллару, полагает эксперт, может стать китайский юань, но это, по сути, стало бы продолжением ситуации, когда одна из доминирующих мировых экономических сил имеет всё и ни за что не отвечает. Между тем, задача состоит в создании универсальной денежной единицы, которая могла бы обеспечить безопасную торговлю и создание резервов для покрытия экстренных расходов в случае экономического, или иного кризиса.

Соответственно, корзина БРИКС, или любая из ее составляющих, на эту роль не подходит из-за присущей высокой нестабильности, считает Андрей Кочетков. То есть сложно представить накопление богатства государства в южноафриканских рандах, или бразильских реалах, хотя наличие этих валют в международных резервах вряд ли будет лишним.

Вообще, у стран БРИКС есть одна общая черта. Все они весьма положительно относятся к золоту и близким к нему металлам, констатировал эксперт. Кто-то может сказать, что золото — это уже архаичный материал для создания денег. Однако оно не потеряло свою актуальность даже в период действия ямайской денежной системы. В современных условиях не требуется перевозить металл самолётами, или рассчитываться монетами за поставки товаров.

Цифровизация металла позволит создать финансовую систему, которая поможет использовать его для международных расчётов. Торговые контрагенты будут осуществлять платежи в национальных валютах, но промежуточным звеном станет не доллар, а цифровое золото. Участники системы будут резервировать необходимый объём металла для покрытия соответствующего взаимного торгового оборота.

Естественно, что противники подобной системы могут сказать, что золото, или иной аналогичный ресурс — это всего лишь сырьё. Однако лучше хранить свои резервы в сырье, которое не теряет свою стоимость годами, хотя и может демонстрировать волатильность своей цены, чем в нестабильной валюте, уверен Андрей Кочетков. Это не помешает государствам осуществлять заимствования в национальных валютах, но заставит их более рационально размещать свои долги, номинированные в золотых юанях, реалах, или рупиях, что, собственно, и является одной из целей повышения устойчивости международной финансовой системы.

При этом, добавил эксперт, создание такой системы может произойти в течение нескольких недель, а не лет, так как золото не ущемляет чьи-либо суверенные права, а также является универсальной и понятной ценностью. Соответственно, вместо тяжкого труда по разработке очередного фиатного денежного «чуда» лучше обратиться к проверенным историей инструментам, но с новым цифровым подходом.

Не только для БРИКС

Создание новой мировой валюты обсуждается уже много лет, напомнил «Эксперту» вице-президент по экономическому анализу инвестиционного фонда ANIF Арам Налбандян. Но текущая геополитическая и экономическая ситуация выступили катализатором. Создание новой резервной валюты ожидается в рамках сотрудничества пяти крупнейших стран-участниц БРИКС (что составляет более 40% населения мира).

Во времена СССР уже существовала международная альтернативная валюта — рубль, которая использовалась для расчетов во внешнеторговых операциях между странами социалистического лагеря. И сейчас, отмечает эксперт, при условии значительного прогресса в экономическом и торговом сотрудничестве между странами БРИКС, новая валюта может стать не просто альтернативой доллару, но и даже потеснить его.

Стоит отметить, что существует вероятность подключения к союзу еще и других стран: Ирана, Турции, Саудовской Аравияи, Катара, Вьетнама, Азербайджана и Узбекистана.

Помимо политического решения о создании новой резервной валюты, добавил Арам Налбандян, появится возможность, избегая инфляционных процессов (так как доллар, евро фунты базируются на огромном объеме напечатанных денег и не имеют под собой сильной фундаментальной базы), а также повысить интерес для инвесторов. Ведь основой новой валюты станут реальные товары, которые торгуются на биржах: нефть, пшеница, кофе и другие. Все страны БРИКС являются крупными биржевыми поставщиками. Кроме того, новая валюта может стать не только средством ведения расчетов, но и альтернативой для пополнения резервного фонда стран коалиции.