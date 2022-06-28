Частные инвесторы не дают спекулянтам резвиться

По итогам сегодняшнего дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,34%, в то время как дневные его потери составляли около процента. Сейчас на рынке очень много частных инвесторов, которые и определяют динамику Индекса Мосбиржи. Большинство из них не любят и не умеют «играть в шорт», стремясь заработать на среднесрочном росте акций. Поэтому пока все попытки спекулянтов просадить рынок не приводят к успехам.

С другой стороны, для формирования восходящего тренда рынку явно не хватает денег. Складывается впечатление, что рост одних бумаг часто происходит за счет денег, высвобожденных от продажи других.

Так, сегодня в числе лидеров подъема были расписки головной компании Группы «Тинькофф» TCS Group (+15,3%). В последние дни трейдеры отыгрывали идею, что снижение ключевой ставки Банка России оживит рынок кредитования и тем самым увеличит доходы банков. На этом фоне ранее бурно росли акции лидера рынка — Сбербанка. Но сегодня в них прошла закономерная коррекция, вызвавшая процентное падение котировок. Значительная часть полученных средств пошла на покупку «Тинькоффа» и ВТБ (+1%).

Однако после снятия технической перекупленности Сбер может возобновить восходящее движение с целью достижения уровня 150 руб. за акцию. До этой отметки им осталось подрасти на 10 рублей.

А в лидеры роста выбились обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+17,4%). Никаких новостей по компании не было, но такие безосновательные взлеты этой акции раз в два-три месяца стали обыденностью. Компания имеет огромный запас ликвидности, и участники торгов уже несколько лет ждут, что на свободные деньги эмитент купит какой-либо актив.

Фундаментально, впрочем, обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» выглядят не очень интересно. Основная часть финансовой «подушки» компании держится в валютных активах, а рубль в последнее время сильно вырос в цене. Поэтому не исключено, что в этом году компания покажет очень низкую прибыль, а то и вовсе балансовый убыток. Но все это может не помешать «обычке» «Сургута» продолжить рост завтра. Динамика этой бумаги непредсказуема, и торговать ею стоит с очень большой осторожностью.

Развернулся вверх «Газпром» (+0,3%), но пока так и не смог вернуться выше важного уровня 300 руб. Не исключено, что в ближайшие дни бумага будет торговаться намного лучше рынка — на фоне приближение отсечки реестра на получение почти 18-процентных дивидендов. Вопрос о распределении прибыли будет рассмотрен собранием акционеров в четверг.

«Государство заинтересовано в деньгах “Газпрома”, в том числе в виде дивидендов, да и миноритарные акционеры, не считая застрявших в АДР, также ждут дивиденды. Поэтому ждем дивидендного ралли “Газпрома” после 30 июня вплоть до фактической дивидендной отсечки 18 июля», - полагает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Утром в числе лидеров роста были акции девелоперов, но после полудня по ним началась долгожданная коррекция.

Снизились на 2,7% и акции «Лукойла» — на вчерашней информации об уходе Леонида Федуна с поста вице-президента компании. Снижение это носит больше эмоциональный характер, и с большой вероятностью просадка будет скоро выкуплена. Этому будет способствовать и рост нефтяных котировок, прибавивших сегодня почти 2%. Страхи снижения спроса на нефть из-за стагнации мировой экономики компенсируются высоким спросом на топливо и отсутствием свободных мощностей по увеличению добычи. И акции «Роснефти» уже начали отыгрывать улучшение внешней конъюнкты, подорожав сегодня на 1,4%.

Но принципиально ситуация по рынку не меняется: боковик остается в силе.