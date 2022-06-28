Дерипаска назвал сроки восстановления диверсифицированной экономики в России

Предприниматель и меценат Олег Дерипаска назвал сроки диверсификации экономики России.

По его мнению, наша страна может этого добиться за 8-9 лет по инерционному сценарию, и в 2 раза быстрее при активном проведении реформ, передаёт РИА Новости.

При этом он признался, что был удивлен, что в России оказалась гораздо более рыночная экономика, чем можно было представить.

«Те успехи, которые наша экономика сейчас показывает, дают мне возможность сказать, что, если государство не будет адаптироваться к этому, то мы восстановим гораздо более диверсифицированную экономику уже через 8-9 лет. Если же государство в состоянии адаптироваться к потребностям, которые необходимым для сохранения рыночной части, поддержания конкурентоспособности, создания собственного долгового рынка, то это уже произойдет за 4 года», — предположил Дерипаска.

Говоря о запросе отечественного бизнеса, меценат указал, что наши предприниматели нуждаются в декриминализации «экономических статей».

«По ним сейчас осуждены сотни тысяч человек, потенциал которых потерян для России», — резюмировал Дерипаска.

Как ранее сообщал «Эксперт», Дерипаска призвал государство приложить максимальные усилия для создания и развития новых каналов экспорта. При этом он отметил, что экономический кризис и его пики — это процесс динамики.

«Мы начали богатеть как страна где-то к 2007 году, потому что до того, в 2003-м, смогли многие процессы гармонизировать с нашим основным торговым партнёром: Евросоюзом. Мы начали понимать, какие товары им нужны, как они должны быть упакованы, как доставлены. И соответственно начался экспорт», — заявил Дерипаска.

По словам мнению, Россия богатеет, только когда у неё налажены каналы внешнего сбыта ее продукции. Об этом свидетельствуют история: например, аграрная реформа Столыпина, вследствие которой значительно вырос экспорт зерна и другой продукции, что положительно отразилось на экономике России, упомянул предприниматель.

«Если старые каналы экспорта будут закрыты, — надо потратить много сил "на создание новых", и в первую очередь на это должны быть нацелены все наши действия. Не надо вот эти бигуди на лысую голову - конечно, важен и "маркет на андроиде", но нам же нужно найти новые рынки, выйти на них. Либо мы это сделаем за следующие 4-5 лет, либо будем сопли жевать следующие 20 лет», — подчеркнул Дерипаска.

