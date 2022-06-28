Исполнительным директором VK стал глава юридического департамента компании

Директор юридического департамента VK вошел в совет директоров холдинга, также его назначили на пост исполнительного директора компании.

Об этом сообщили в пресс-службе VK. Ранее эту должность занимал Владимир Габриелян.

«VK Company Limited объявляет об изменении в совете директоров — назначении нового исполнительного директора. В совет директоров VK вошел Антон Мальгинов, он занял должность исполнительного директора. На позиции исполнительного директора он сменил Владимира Габриеляна», — указывается в сообщении.

Уточняется, что Мальгинов руководит юридическим департамента VK с 2010 года.

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия в Ненецком автономном округе (НАО). Пресс-служба VK сообщила об этом 7 июня.

В декабре прошлого года холдинг Алишера Усманова USM продал свою мажоритарную долю в группе VK (ранее Mail.ru Group, главный актив которой — соцсеть «ВКонтакте», а также «Одноклассники», «Мой мир», почтовый сервис Mail.ru) страховой компании «Согаз» (находится под контролем «Газпрома»). Сумма сделки, по оценкам наблюдателей, могла исчисляться в диапазоне от 6 до 16 млрд рублей. Новым гендиректором VK стал бывший первый вице-президент «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко.