В Германии опасаются ухудшения ситуации с газом

Федеральное сетевое агентство Германии пристально следит за развитием ситуации с поставками газа в страну и находится в постоянном контакте с представителями немецкой газовой отрасли. «Ситуация напряженная, нельзя исключать ее ухудшения», — говорится в сообщении регулятора.

Тем не менее, это ведомство отмечает, что поставки газа в страну остаются стабильными, а заполненность хранилищ достигла уровня выше 60%.

Ранее министр экономики Германии Роберг Хабек объявил о запуске второго из трех этапов чрезвычайного плана по сокращению потребления газа.

В ФРГ создадут аукционную модель экономии сырья, что даст возможность предприятиям энергетической отрасли закупать газ в увеличенных объемах в пиковые периоды спроса. Одновременно с этим власти примут поощрительные меры по отказу от использования природного газа.

По задумке властей, в рамках аукционной модели компании сами будут решать, когда они могут временно прекращать или ограничивать потребление газа. Это избавит государство от необходимости регулировать распределение газа, а при возникновении излишков предполагается распределять их между всеми промышленными потребителями по самой низкой цене.

Ранее сообщалось также, что из-за проблем с поставками газа в Германию с трудностями могут столкнуться потребители из других европейских стран, например, из Чехии. Хранилища газа могут оказаться недостаточно заполнены к началу отопительного сезона, так как поставки из России в Европу существенно сократились, на сотни миллионов кубов в сутки по сравнению с привычными для европейских потребителей. В настоящее время «Северный поток» функционирует на 40% своей мощности. По этому трубопроводу поставки газа производятся, как в Германию, так и в Чехию.

