Германия столкнулась с новой проблемой в попытках заменить российский газ

Берлин энергично ищет альтернативные источники поставок газа взамен российского, доля которого несмотря на все старания правительства Олафа Шольца по-прежнему превышает треть в газовом импорте страны. Газа на планете, конечно, хватает, но ввиду ряда обстоятельств Германия оказалась сейчас в очень сложной ситуации. Поскольку газ, который немцы сейчас получают по газопроводам, является исключительно российским, от которого Берлин рано или поздно полон решимости отказаться, то альтернативный не российский газ может доставляться только по морю. То есть речь идет о сжиженном газе (СПГ). К сожалению для канцлера Шольца и его заместителя, министра экономики ФРГ Роберта Хабека, свободного СПГ из-за энергетического кризиса сейчас на планете мало. В любом случае, его явно не хватит для замены всего российского газа в ФРГ, не говоря уже обо всей Европе. На прошедшем в Баварии саммите G7 канцлер Шольц в принципе договорился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о поставках канадского СПГ. Соглашение может быть подписано уже во время намеченного на август визита немецкого канцлера в Оттаву.

Однако для того, чтобы получать СПГ и превращать его обратно в газообразное состояние, необходимы СПГ-терминалы, очень сложные, очень дорогие и долго строящиеся технические сооружения, которых, как сейчас выяснилось, у Германии нет ни одного. Несколько лет назад Ангела Меркель пообещала Дональду Трампу, усиленно пытавшемуся заменить российский трубный газ в Германии американским СПГ, построить для него терминалы, но слово не сдержала. Сейчас, когда они так необходимы, их, конечно же, построят. Однако для этого понадобится немало времени, а СПГ необходимо получать уже сейчас. На днях «Газпром» снизил подачу газа по газопроводу «Северный поток — 1» на 60%, после чего Берлин был вынужден объявить начало второго этапа трехступенчатого плана действий в чрезвычайной ситуации. После этого стало очевидно, что если после июльской профилактики на газопроводе «Газпром» не восстановит прежние объемы подачи газа, то его немцам до конца зимы не хватит.