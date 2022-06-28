Госдума одобрила покупку «Открытия» банком ВТБ без торгов

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий провести сделку по покупке «Открытия» банком ВТБ без торгов, а также без предварительного согласия ЦБ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Об этом сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе группа депутатов внесла соответствующие поправки в правительственный законопроект № 131315-8, регулирующий выпуск разных типов акций международными компаниями. Предполагается, что совет директоров Центробанка будет наделен правом принять решение о продаже приобретенных в ходе проведения мер по предупреждению банкротства акций «Открытия» банку ВТБ по рыночной стоимости.

Уточняется, что на решение совета директоров Банка России не будет распространяться порядок продажи акций, приобретенных в ходе предупреждения банкротства кредитных организаций, и положения законов, требующие получение предварительного или последующего согласия ЦБ и ФАС.

В настоящий момент порядок выхода Центробанка из капитала санируемых банков предполагает, что базово регулятор должен продавать акции на торгах. В случае, если заявляется один участник либо один участник остается по итогам торгов, регулятор может реализовывать акции в рамках внеконкурсных процедур. В 2021 году эту схему дополнила новая статья, которая разрешила ЦБ подавать банки через механизм слияния и присоединения.

Центробанк стал собственником «Открытия» в 2017 году. Банк был санирован по новой схеме, с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал 456 млрд рублей, часть этой суммы регулятор рассчитывал вернуть через продажу акций банка в рынок.

Вслед за этим рассматривались разные способы продажи «Открытия», в частности, IPO и продажа банка стратегическому инвестору. После попадания «Открытия» под блокирующие санкции Запада Центробанк приостановил подготовку к продаже, было решено присоединить «Открытие» к ВТБ. Отдельным юрлицом в периметр группы ВТБ войдет крупнейший банк Крыма, РНКБ.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, оценка «Открытия» перед присоединением к ВТБ займет два-три месяца, до осени закрытия сделки ожидать не стоит.

По состоянию на 1 января текущего года суммарные активы банков ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляли 22,9 трлн руб., совокупный капитал — 2,24 трлн. Общая сеть ВТБ, «Открытия» и РНКБ — примерно 2 тыс. отделений.

