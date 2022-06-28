Сделан важный шаг на пути создания новой мировой резервной валюты

Китайский центробанк People's Bank of China (РВС) в сотрудничестве с Банком международных расчетов (BIS) объявил о создании резервной юаневой системы. В нее войдут пять государств, включая и такие прозападно настроенные страны, как Сингапур и Чили. Каждая из них, сообщает Business Insider, вложит в общий фонд по 15 млрд юаней или, приблизительно, 2,2 млрд американских долларов, тех самых долларов, с которыми новая резервная система призвана конкурировать и бороться. Они будут храниться в Банке международных расчетов.

Создавать юаневую резервную систему РВС и BIS помогают Индонезия, Сингапур, Малайзия, Гонконг и Чили. Она создается в рамках Соглашения о ликвидности юаня (RLA).