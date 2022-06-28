Сделан важный шаг на пути создания новой мировой резервной валюты

Китайский центробанк People's Bank of China (РВС) в сотрудничестве с Банком международных расчетов (BIS) объявил о создании резервной юаневой системы. В нее войдут пять государств, включая и такие прозападно настроенные страны, как Сингапур и Чили. Каждая из них, сообщает Business Insider, вложит в общий фонд по 15 млрд юаней или, приблизительно, 2,2 млрд американских долларов, тех самых долларов, с которыми новая резервная система призвана конкурировать и бороться. Они будут храниться в Банке международных расчетов.
Создавать юаневую резервную систему РВС и BIS помогают Индонезия, Сингапур, Малайзия, Гонконг и Чили. Она создается в рамках Соглашения о ликвидности юаня (RLA).
«В случае проблем с ликвидностью,- говорится в заявлении РВС, - участвующие в Соглашении центральные банки смогут не только взять деньги из своих вкладов, но и получат доступ к дополнительным средствам».
Россия и Китай уже не первый год пытаются создать новую резервную валюту вместе с другими странами, входящими в БРИКС. Корзина валют должна стать альтернативой МВФ, в котором доминируют США. Она состоит из вкладов Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.
«Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран,- цитирует ТАСС заявление президента Путина на Деловом форуме БРИКС, прошедшем в режиме видеоконференции на прошлой неделе.
Вместе с партнерами по БРИКС, подчеркнул российский президент, сейчас разрабатывается система надежных альтернативных механизмов международных расчетов.
Валютные резервы КНР – самые крупные в мире. В мае они выросли впервые в 2022 году. В прошлом месяце они прибавили 80,6 млрд долларов и сейчас составляют 3,13 трлн долларов.
Что же касается нынешней резервной валюты, американского доллара, то она в последние дни существенно укрепилась и достигла 20-летнего максимума.
В марте появилось сообщение, что Эр-Рияд и Пекин подписали соглашение о поставках аравийской нефти Китаю с оплатой в юанях. По мнению экономистов, сам факт заключения такой сделки говорит о том, что даже в таких странах, как Саудовская Аравия, все больше сомнений в правильности продолжения курса стопроцентной зависимости от доллара США.
«Конечно, любую сделку можно считать символичной,- объясняет экономист Александр Томич.- Китайцы не единственные, кто пытается создать недолларовую резервную валюту. Зависимость от американских долларов делает страны заложницами американской финансовой системы, а вслед за этим приходит и политическая зависимость от США».