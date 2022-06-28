Один из лидеров турецкого рынка бытовой техники приобрел российские активы Whirlpool

Ведущий турецкий производитель бытовой техники Arcelik подписал соглашение с американской Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее российских активов — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус».

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Arcelik. Ожидается, что сумма сделки не превысит 220 млн евро; ее итоговые параметры будут зависеть от ряда факторов.

Выплаты планируется производить в течение десяти лет.

По итогам сделки Arcelik, владеющая, в частности, брендом Beko, получит производственные мощности в Липецке, которые позволяют выпускать 2,8 млн холодильников и стиральных машин в год.

Отмечается, что, помимо России, «Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус» работают в Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, а также Казахстане, Белоруссии и Монголии.

Согласно данным системы «СПАРК», выручка «Вирлпул Рус» по РСБУ составила в 2021 году 40,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб., у «Индезит Интернэшнл» эти показатели составили 29,1 млрд руб. и 220 млн руб. соответственно.