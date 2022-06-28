Мадуро предложил французским компаниям добывать нефть и газ для мирового рынка в Венесуэле

Каракас готов сотрудничать с французскими нефтегазовыми компаниями, которые хотят работать в стране для экспорта сырья в Европу.

Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Венесуэла готова принять любые французские компании, которые хотят добывать нефть и газ для европейского и мирового рынка», — сказал в эфире телеканала Venezolana de Televisión Мадуро накануне, 27 июня, обращаясь к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Ранее в тот же день AFP сообщило, что на саммите G7 в Германии Франция предложила расширить источники снабжения сырьем, в том числе через возвращение на энергорынок Ирана и Венесуэлы.

В апреле «Эксперт» писал, что, согласно прогнозам Credit Suisse, Венесуэла в 2022 году может возглавить список наиболее активно растущих экономик планеты, причем высокий рост сохранится и в следующем году. Швейцарские экономисты подсчитали, что в этом году ВВП страны может увеличиться на целых 20%, в первую очередь, за счет нефти, приносящей сейчас нефтедобывающим странам сверхдоходы благодаря высоким ценам.