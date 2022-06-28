Макрон ошеломил США предложением по нефти

Неожиданно выяснилось, что респектабельным фасадом свободной торговли G7 скрывается суровая правда… советского Госплана. Лидеры Семерки, очевидно, забыв о свободной торговле, которую они неустанно защищают при каждом удобном и неудобном случае, планируют в Баварских Альпах ввести ограничение на цены на российскую нефть. Они надеются таким образом не только перекрыть финансовые потоки для ведения Россией военной спецоперации на Украине, но и взять под контроль инфляцию у себя в странах.

Однако и этого нарушения главных принципов свободной торговли западным президентам и премьерам показалось мало. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил очень сильно расширить предложение Вашингтона и ограничить цены не только на российскую нефть, но и на все остальное «черное золото». Идея французского лидера ошеломила делегацию из США, вызвав нескрываемое недовольство, утверждает брюссельское издание Politico.

Статья по теме: Bloomberg: Ограничение цен на российскую нефть из области фантастики

При этом немецкие участники саммита уже привыкли к порой явно фантастическим проектам и идеям президента Франции и отнеслись к его новой идее скептически. В Берлине боятся появления множества искусственных дефицитов. И уж совсем непонятно, как предложение президента Макрона сможет убедить лидеров Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран увеличить добычу нефти. ОПЕК, напомним, решил качать в июле и августе на 650 тыс. бар./сутки больше, чем в июне, но и это повышенное обязательство никак не отразилось ни на инфляции, ни на ценах на нефть.

Статья по теме: Индия увеличила закупки российской нефти в 50 раз

Сейчас лидеры G7 и их помощники лихорадочно обсуждают неожиданное, мягко говоря, предложение Эмманюэля Макрона. Конкретики пока очень мало, но уже сейчас ясно, что в случае его принятия скорее всего начнется закат эры свободной торговли. Западу придется также объяснять всему остальному человечеству, как они, главные защитники свободной торговли, внезапно решили отказаться от открытых рынков. Предложение Макрона является типичным примером деятельности картельных образований и организаций, против чего постоянно выступали развитые страны.

В предложении Макрона, конечно, еще многое непонятно, но уже сейчас, по горячим, так сказать, следам, многие экономисты предсказывают катастрофу в случае его принятия. Представитель Елисейского дворца между тем попытался объяснить, что идея французского лидера заключается в том, чтобы взять под контроль цены при помощи «улучшения сбалансированности рынка». Для ее улучшения, естественно, потребуются скоординированные усилия не только главных покупателей нефти, но и ее производителей.

При всей своей неожиданности и даже абсурдности подобное происходит не первый раз. Нечто подобное Запад пытался сделать и в семидесятые годы прошлого века для обуздания инфляции во время энергетического кризиса. Кстати, одним из авторов такого же предложения полувековой давности был экс-премьер Канады Пьер Трюдо, отец канадского лидера, который сейчас находится в Эльмау. Забавно, но Пьер Трюдо тогда выиграл выборы, выступая против контроля над ценами, который предлагал его соперник. Однако став премьером, он тут же нарушил свое слово и едва ли не первым делом начал ограничивать цены.

Профессор политологии университета Торонто Джон Киртон оценивает шансы на успех у плана Макрона как очень низкие. Их можно повысить, если одновременно с введением ограничений цен на нефть лидеры G7 выбросили бы на рынок огромные объемы нефти из своих стратегических резервов. Но и такая стратегия опасна тем, что она противоречит провозглашенной ими же задаче – борьбе с потеплением климата.

Сторми-Анника Майлднер, возглавляющая немецкий филиал Института Аспена, а до этого руководившая отделом внешней торговли в Федерации немецкой промышленности, уверена, что у предложения Макрона мало шансов на успех, если его не поддержат Китай и Индия, крупнейшие импортеры нефти. Она вообще не видит особых причин для того, чтобы этот план заинтересовал развивающиеся страны. В любом случае они потребуют у Запада за свою помощь что-нибудь взамен.

Майлднер, кстати, тоже обратила внимание на противоречие между снижением цен на нефть и планами G7 по борьбе с изменениями климата на планете. Еще она призвала к осторожности, потому что вмешательства в работу рынка часто приводит к непредсказуемым последствиям.

«С такими инициативами необходимо быть очень осторожным, потому что они могут сильно искажать работу рынка,- приводит Politico один из ее доводов.- Хотя, с другой стороны, рынок сейчас уже и так сильно искажен. В подобных ситуациях остается надеяться лишь на то, что он сам откорректируется. Правда, сейчас такая коррекция может и не произойти».

По мнению профессора Киртона, одно из слабых мест в предложении президента Макрона – неудачное время. Макрон загрузил коллег дополнительными и очень серьезными проблемами, а им, между тем, необходимо сейчас срочно закрывать саммит G7 и перебираться в Мадрид, где должен пройти не менее важный саммит НАТО.

«Это (предложение) может дать немало очков президенту Макрону,- говорит Джон Киртон,- но не думаю, что сейчас подходящее время для такой смелой идеи».

Контроль над ценами на нефть может стать опасным прецедентом в не самое подходящее время, когда инфляция бушует во всех секторах экономики. Дело в том, что за контролем над ценами на нефть логично будет сделать то же самое с ценами на продукты питания и так далее.