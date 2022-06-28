Мини-АЭС повысят мобильность мирного атома

В 2030 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию первую атомную станцию малой мощности (АСММ) на базе реактора «ШЕЛЬФ-М». Об этом заявил накануне главный конструктор реакторных установок АСММ АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» (АО «НИКИЭТ», предприятие Росатома) Денис Куликов.

По его словам, АСММ с реактором «ШЕЛЬФ-М» будет предназначаться для энергообеспечения объектов в удаленных районах с неразвитой инфраструктурой. В качестве примера Денис Куликов привел возможность использования станции для разработки месторождений полезных ископаемых, а также выполнения социальных проектов на Крайнем Севере. Станция сможет прослужить 60 лет, при этом одной загрузки топлива хватит на восьмилетнюю работу реактора, сообщает ТАСС.

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Мини-реактор с макси-эффективностью

Что касается тепловой мощности реактора, то она достигает 36 МВт, это позволит обеспечить генерацию до 10 МВт электрической энергии. Кроме того, есть возможность работы в режиме когенерации с одновременным отпуском и электрической и тепловой энергии, что важно для рассматриваемых регионов размещения пилотной станции.

По словам Дениса Кулькова, главное отличие подобной АСММ от традиционных АЭС заключается в том, что поставка станции осуществляется в виде отдельных модулей. Они в свою очередь находятся в высокой степени заводской готовности. Реакторная установка доставляется на площадку в виде «энергокапсулы» заводского изготовления. Если на выбранном месте отпадает необходимость в энергии, базу реакторной установки «ШЕЛЬФ-М» могут легко переместить на новую площадку или вернуть на завод.

В комментарии «Эксперту» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что мини-АЭС набирают популярность по всему миру в силу своей мобильности.

«Отличительная особенность атомной энергетики — она базовая. То есть станции вырабатывают примерно одинаковое количество энергии в течение дня. И это количество практически нельзя изменить в зависимости от изменений уровня спроса. А электроэнергия — это специфический товар, который потребляется в момент производства. Можно сказать, что АЭС имеет смысл ставить там, где постоянно нужно много электроэнергии. Как правило — рядом с крупными промышленными предприятиями. Поэтому размещать атомные станции в районе объектов, являющимися относительно небольшими потребителями — не слишком выгодно. С другой стороны, атомная энергетика — наиболее экологически чистая. И последние годы во многих странах мира звучит мысль, что необходимы маломощные атомные реакторы, которые можно было бы использовать более мобильно, снабжая малые группы потребителей. У нас в РФ есть богатый опыт по конструированию атомных реакторов. И сейчас этот накопленный опыт, эти конструкторские наработки используются для решения данной задачи. Например, для энергобеспечения тех мест, куда нельзя добросить трубу или привезти уголь. Или там, где уголь является неприемлемым топливом. Например, в Арктике», — заметил Александр Фролов.

Если реактор будет небольшой, то его строительство становится адекватным относительно некрупных потребителей. В принципе, небольшие АЭС повышают мобильность атомной энергетики, считает Александр Фролов. Реактор будет работать стабильно, выдавать необходимый объем: это будет выгодно с точки зрения экологии, а также подвоза топлива, которого также нужно будет не так много.

«После событий в Чернобыле и на Фукусиме безопасность атомной энергетики постоянно наращивали. А наши атомщики сейчас еще и выходят на строительство нового поколения атомных реакторов. В совокупности оказывается, что пуск в серию небольшого реактора — это одна из тех задач, которые делают эффективной всю обширную совокупность работы в данном направлении. И конечно, расширяет рынок сбыта», — заключил Александр Фролов.

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Мирный атом для островов

Согласно оценке ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, озвученной в беседе с корреспондентом «Эксперта», особенность эксплуатации мини-АЭС заключается в том, что они — хороший вариант для тех мест, где их размещение не потребует проведения в постоянном режиме большого спектра мероприятий по охране.

«Например, считается, что это будет хорошим решением для островных государств, куда Россия, кстати, могла бы экспортировать подобный товар. Мы организуем им небольшую плавучую станцию, загружаем туда топливо, вывозим. А что касается распространения внутри страны — неплохой вариант для Крайнего Севера. Но для остальных территорий — это явно менее удобно в силу необходимости охраны», — считает эксперт.

В целом же главной отличительной чертой нашей атомной энергетики, заверил Станислав Митрахович, является ее автономность. То есть в отличии некоторых других энергетических сфер западные санкции никак не помешают дальнейшему развитию и усовершенствованию российских реакторов.

«Мы действительно очень самостоятельны и продвинуты в атомной сфере. У нас есть вещи, которых нет у других государств. Например, у России есть плавучие станции — крайне уникальная тема. Кроме того, у нас есть реакторы на быстрых нейтронах, которые дают возможность дожигать ядерное топливо, в перспективе двигаясь к замыканию ядерного цикла. Это очень перспективная история. Похожая есть во Франции, но больше — нигде. При дальнейшем развитии данная технология позволит минимизировать количество атомных отходов. Но на это потребуются десятилетия. Однако у нас уже есть отдельные реакторы, которые могут работать в подобном режиме», — рассказал он «Эксперту».

Станислав Митрахович подчеркнул, что главный вопрос, стоящий перед РФ — нужно ли делится столь уникальными знаниями. Потому что спрос на них в мире сейчас крайне высок. В том числе и в части проектирования мини-АЭС. «Например, стоит ли такие технологии передавать Китаю или менять на что-то — вопрос достаточно актуальный. Но в любом случае сделать ставку в текущей ситуации на мирный атом — рациональное решение. Тем более, большая часть того, что в контексте атомной энергетики строится в мире уже сейчас — это как раз проекты Ростамома. Поэтому спрос будет и внутри, и вне России», — заключил эксперт.