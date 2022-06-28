На хакатоне в Москве создали решения для импортозамещения в промышленности

На промышленном хакатоне Moscow City Hack создали сервисы, которые собирают и анализируют сведения о новой продукции столичных предприятий. Решения помогут заменить импортные аналоги. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Хакатон Moscow City Hack прошел в Москве с 10 по 13 июня в онлайн-формате. В этом году на состязания зарегистрировались 2,4 тысячи человек. Всего наградили 15 команд-победителей.

«Хакатон дает возможность талантливым специалистам проявить себя в решении сложных задач, а для города является эффективным инструментом поиска перспективных кадров. В этот раз мы предложили командам создать сервис сбора и анализа информации о продукции производителей Москвы для развития импортозамещения. Это один из самых интересных и актуальных кейсов: подобные цифровые площадки – ответ на вызов времени. В рамках задания из 25 команд было выбрано три финалиста. Уверен, что предложенными ими решения удастся реализовать, и они будут востребованы у промышленных предприятий, бизнеса и органов государственной власти», – рассказал Овчинский.

Первое и третье место по итогам хакатона заняли разработки команды из национального исследовательского технологического университета «МИСиС», второе – проект сборной «Lead HTML Architects». Участники предложили современные системы для коммуникации между производителями для эффективного решения их запросов. Эксперты оценивали идею реализации технической задачи, их компетентность, а также качество бизнес-анализа. За первое место приз составил 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч и за третье – 100 тысяч.

«После хакатона я узнал, что достаточно большое количество компаний в Москве занимаются производством различных товаров и услуг, что меня удивило не столько из-за наличия этих компаний, сколько из-за их количества и масштабов производимых товаров и услуг. Продукт, который мы создали – больше, чем просто сервис, это полноценная система, которая позволяет компаниям, бизнесу взаимодействовать друг с другом, делиться информацией, получать аналитику на основе того, какие товары они ищут. Я считаю, что с задачей мы справились на все сто», – сказал участник команды-победителя «МИСиС и разработчики» Марк Вишневский.

Также среди предложенных командами-победителями решений – систематизация компаний по кластерам для более быстрого поиска в сети.

«Наша идея заключалась в том, чтобы представить единую базу данных как маркетплейс, например, как Яндекс-маркет. Далее мы решили использовать современные методы машинного обучения, чтобы построить быстрый поиск и автоматическую категоризацию товаров. Таким образом, мы научились искать товары не по словам, не по названию, а по смыслу. Это очень удобный продукт для связи предпринимателей и производителей из Москвы, их сотрудничества», – рассказал участник команды «Ананасики MISIS» Андрей Лаптев.