На рынке акций — «пила»

Открытие торгов на российском рынке акций началось с фиксации спекулятивной прибыли. При этом внешний фон можно назвать позитивным: нефть не смогла закрепиться ниже $110 за баррель и сейчас стоит около $113, подрастает и большинство промышленных металлов.

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Но сейчас рынок очень «тонкий», для роста акций широким фронтом нет ни идей, ни денег. Отчасти умеренным продажам способствует объявление дефолта России, ничего общего с действительностью в правовом плане не имеющее, но способное спровоцировать столь же нелегитимный арест российской собственности за рубежом.

При этом продолжается аномально сильный рост акций девелоперов: бумаги ПИКа и ЛСР дорожают сегодня с утра примерно на 6%. Складывается впечатление, что в этом секторе надувается пузырь, который может очень скоро лопнуть.

Большинство же «голубых фишек» торгуются в «красной зоне». Однако играть на понижение котировок очень рискованно: на рынок продолжают поступать, хоть и в небольшом объеме, новые средства частных инвесторов, и ситуация может измениться в любой момент.

Наиболее интересно сейчас выглядят акции нефтяных компаний, которые практически не участвовали в предыдущем росте. Запад пока не может даже сформулировать критерии своей дилетантской идеи ввести ограничения на цены российской нефти. Поэтому, если предложение и будет принято, оно не окажет особого влияния на доходы российских нефтяников, которые практически полностью переориентировались на восточное направление.

Кроме того, по информации Reuters, Саудовская Аравия и ОАЭ практически исчерпали технические возможности для наращивания добычи. В связи с этим важной для нефти будет информация о реальном уровне добычи странами ОПЕК+. Возможно, мы получим ее на этой неделе на традиционном саммите расширенного картеля.

Из внутренних новостей нефтяных компаний стоит отметить уход Леонида Федуна с поста вице-президента «Лукойла», который многие аналитики объяснили желанием снизить санкционные риски для компании. А в четверг состоится собрание акционеров «Роснефти», где ожидается утверждение решения о выплате дивидендов.

К сильной технической поддержке 292—293 руб. опустился «Газпром». Начало среднесрочных и спекулятивных покупок в этих ценах вполне оправданно — хотя бы с целью получения 18-процентных дивидендов.

Возможно, во второй половине дня акции экспортеров получат поддержку от весьма вероятного небольшого ослабления рубля. Пока же, после первого часа торгов, Индекс Мосбиржи снижается примерно на 0,8%.

Однако в целом ситуация на рынке акций не меняется — он остается в боковике с границами 2200-2500 пунктов. Как говорят трейдеры, на рынке «пила». Такая динамика рынка открывает отличные возможности для высоких спекулятивных заработков, но чревата большими убытками для начинающих спекулянтов.