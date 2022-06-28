Незаконный «дефолт» поможет росту рубля

Российская валюта начала день с укрепления, к полудню приступив к тестированию отметки 53 руб. за доллар. Этот уровень неоднократно с середины июня выступал мощной преградой для продолжения роста рубля.
Шансы на то, что эта отметка будет пройдена вниз, невелики. Сегодня последний день уплаты основных налогов, и с утра экспортеры продают валютную выручку для получения необходимых для исполнения своих обязательств рублей. При этом, как это часто бывает в такие дни, в любую минуту на рынок может выйти какой-либо продавец валюты с крупным объемом долларов или евро, и просадить рынок. Именно эти страхи сейчас заставляют рублевых «медведей» осторожничать с покупкой доллара.
Во второй половине дня продажи валютной выручки могут снизиться. На зарубежных форекс-площадках прослеживаются осторожные попытки сыграть на понижение курса рубля.
Пара доллар-рубль шестой день торгуется в узком боковом канале 53-54,5, и спекулянты ждут выхода из него, чтобы активно присоединиться к движению. С учетом окончания налогового периода и слабой в этом месяце поддержки рубля платежами за российский газ, больше шансов на выход пары из коридора вверх.
Однако девальвация рубля вряд ли будет серьезной. Район 57-58 руб. за доллар станет сильным препятствием для обесценивания курса российской валюты.
Кроме того, рубль получил среднесрочную поддержку от созданного Западом искусственного дефолта России. Некоторые эксперты считают, что целью операции является формирование юридических возможностей для наложения ареста и дальнейшей продажи российских активов. Нельзя исключать, что в эту категорию попадут не только активы собственно Российской Федерации, но и госкомпаний, а, возможно, и фантомного «окружения Путина», к которому Запад может приписать любой бизнес.
Исходя из этих рисков, уже имеющейся практики волюнтаристского ареста активов и непроведения платежей, крупный бизнес не будет оставлять на зарубежных счетах большие объемы валютной выручки. Следовательно, полученные от продаж российских товаров доллары и евро в основной своей массе продолжат конвертироваться в рубли.
Так что российская валюта сохраняет высокие шансы продолжить среднесрочный рост и отправить доллар в область ниже 50 руб.