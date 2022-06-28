Незаконный «дефолт» поможет росту рубля

Российская валюта начала день с укрепления, к полудню приступив к тестированию отметки 53 руб. за доллар. Этот уровень неоднократно с середины июня выступал мощной преградой для продолжения роста рубля.

Шансы на то, что эта отметка будет пройдена вниз, невелики. Сегодня последний день уплаты основных налогов, и с утра экспортеры продают валютную выручку для получения необходимых для исполнения своих обязательств рублей. При этом, как это часто бывает в такие дни, в любую минуту на рынок может выйти какой-либо продавец валюты с крупным объемом долларов или евро, и просадить рынок. Именно эти страхи сейчас заставляют рублевых «медведей» осторожничать с покупкой доллара.

Во второй половине дня продажи валютной выручки могут снизиться. На зарубежных форекс-площадках прослеживаются осторожные попытки сыграть на понижение курса рубля.

Пара доллар-рубль шестой день торгуется в узком боковом канале 53-54,5, и спекулянты ждут выхода из него, чтобы активно присоединиться к движению. С учетом окончания налогового периода и слабой в этом месяце поддержки рубля платежами за российский газ, больше шансов на выход пары из коридора вверх.