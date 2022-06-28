ОДК представила новую технологию изготовления деталей морских двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (структура госкорпорации «Ростех») освоила новую технологию изготовления деталей морских газотурбинных двигателей.

Как сообщается на сайте «Ростеха», решение, разработанное специалистами рыбинского «ОДК-Сатурн», позволит увеличить КПД и ресурс силовых установок.

Поясняется, что детали и агрегаты современных двигателей обладают сложной внутренней структурой в виде сот, что обеспечивает меньший вес при сохранении прочностных характеристик. «Новая технология позволяет заполнять ячейки сот внутри деталей специальным уплотнителем из отечественных материалов. Материал изготавливается методом пайки-спеканием. Его уникальная особенность — он не крошится при обработке, что особенно важно при изготовлении сложных узлов», — говорится в сообщении.

В Объединенной двигателестроительной корпорации уточнили, что сотовые вставки относятся к «горячей» части газотурбинного двигателя — к ней предъявляются очень высокие прочностные требования. «Решение позволяет изготавливать детали, которые отличаются повышенной стойкостью к высоким температурам и износу в процессе эксплуатации. Это позволит увеличить ресурс, а также повысить КПД силовых установок», — рассказали в ОДК.

Там отметили, что технология уже опробована на одном из двигателей, который поставлен заказчику для дальнейшей эксплуатации.

Новый способ изготовления морских газотурбинных двигателей может быть использован в ремонте установок как российского, так и иностранного производства, подчеркивается в пресс-релизе.

Ранее «Эксперт» писал о том, что ОДК разработала первую российскую энергетическую установку ГТА-8 для морских добывающих платформ. Первые агрегаты будут осуществлять энергоснабжение арктической ледостойкой платформы «Каменномысское-море» у берегов Ямала, поставки намечены на 2023 год.