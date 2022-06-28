Олово: звонок прозвенел

Цены на олово упали почти на 15% по итогам только пятничных торгов предыдущей недели. Инвесторы на рынке металлов, пишет Reuters, опасаются, что замедление темпов мирового экономического роста приведет к снижению спроса на металл, используемый в припоях для электроники. Впрочем, торги вторника металл начал небольшим подъемом в рамках коррекции.

Промышленные металлы в последнее время и в целом демонстрируют негативную динамику, поскольку центральные банки становятся все более жесткими в борьбе с высокой инфляцией. Закономерно у участников рынка вызывает опасения то, что высокие процентные ставки будут сдерживать экономический рост.

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Что касается собственно олова, то спрос в Китае, крупнейшем потребителе металлов, также снизился из-за ограничений, связанных с коронавирусом, которые нарушили работу заводов. Контракты на олово с трехмесячной поставкой на Лондонской бирже металлов (LME) снизились в цене на 12,8%, до 23 525 долларов за тонну, после падения днем ранее на 14,8% в пределах 15%-ного лимита LME на ежедневные колебания цен - до 22 980 долларов, самого низкого уровня за год.

Цены в настоящее время снизились более чем на 50% по сравнению с их пиком 51 тыс. долларов в марте, но остаются выше, чем за несколько месяцев до пандемии коронавируса, когда олово стоило около 17 тыс. долларов за тонну. Трейдеры заявили, что рынок олова теперь менее ликвиден, чем рынок других металлов, поэтому заказы на продажу оказывают большее влияние на цены.

Дефицит олова будет сохраняться

За последнюю неделю цены на олово (LME) потеряли больше 20% стоимости: фьючерсы упали с 31 тыс. долл. за тонну до 24,5 тыс., отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Это также почти в два раза ниже уровня начала марта, когда цены на олово достигали максимума на уровне 48,6 тыс. долл. за тонну.

Столь серьезное падение цен спровоцировал выход крупных инвесторов (хедж-фондов) из длинных позиций на рынках цветных металлов, в том числе на рынке олова. Опасения по поводу рецессии и связанного с ней падения спроса на сырьевые товары привели к массовому выходу спекулятивных инвесторов из сырьевых рынков.

Другими словами, поясняет эксперт, повышение процентной ставки ФРС США привело к сжатию спекулятивной премии на товарных рынках. Низкая ликвидность рынка олова усугубляла ситуацию, приводя к большим движениям при продажах. В настоящее время позиции фондов близки к нейтральной, поэтому снижение цен может затормозиться. Это уже наблюдалось в понедельник 27 июня, когда рынок показал коррекцию вверх до 26,9 тыс. долл. за тонну.

Спотовый рынок тоже отмечает облегчение дефицита поставок, продолжает аналитик. Запасы олова на бирже LME по состоянию на 24 июня выросли на 50% относительно начала марта 2022 года, а запасы в Шанхае – на 27% к началу марта на фоне снижения спроса со стороны китайских потребителей. Премии на поставку физического металла также снижались, указывая на ослабление дефицита.

Данные Fastmarkets показали, что премия на поставку олова в Роттердаме сейчас составляет 1150 долл. против 1750 долл. за тонну в июле 2021 года. Премия на Среднем Западе упала за этот же период от 3950 долл. до 2200 долл. При этом премии все равно остаются на исторически высоком уровне.

Китайские производители олова сильно пострадали от произошедшего падения цен. Некоторые заводы планируют остановить производство в ответ на снижение маржи. ITA ожидает, что общие потери производства могут составить 12 тыс. тонн к началу августа. Это, уверена Лукичева, обеспечит ценовую поддержку рынку олова в будущем.

При этом спрос на олово в припое продолжает расти, но остальные потребительские сектора показывают снижение, поскольку инфляция снижает спрос на бытовую технику. Долгосрочная тенденция для спроса, впрочем, положительна – благодаря ожидаемому росту использования олова в производстве солнечных панелей и в электромобилях.

По мнению ITA, среднегодовое потребление олова в мире может вырасти до 430 тыс. тонн к 2025 году – это примерно на 20% больше, чем в 2020 году. Максимальная мощность новых рудников к 2025 году прогнозируется на уровне 38,7 тыс. тонн, что может быть недостаточным для удовлетворения быстро растущего спроса, а значит рынок олова рискует остаться дефицитным до 2026 года, пока не будет достигнуто равновесие путем постепенного разрушения спроса или выявления неучтенных в настоящее время источников роста предложения полагает Оксана Лукичева.

Олово пикирует вместе с остальным рынком металлов

Между тем в понедельник, 28 июня, цены на олово на утренних торгах демонстрируют легкую позитивную динамику, прибавляя 0,3% вслед за другими промышленными металлами, которые растут увереннее медь +1,2%, никель +0,7%. И если абстрагироваться от событий прошлой недели, то можно сказать, что новая торговая пятидневка началась для рынка цветных металлов очень позитивно, считает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Медь, никель, цинк и другие металлы активно дорожают, а цены на олово с понедельника, 27 июня, на Лондонской бирже металлов (LME) взлетели на 11%.

Учитывая, что промышленные металлы традиционно являются одним из лучших барометров состояния мировой экономики, может сложиться поверхностное впечатление, что инвесторы поверили: деловая активность в мире вот-вот пойдет в гору, вызвав повышенный спрос на металлы. Но, к сожалению, это абсолютно не так, говорит аналитик.

Индексы деловой активности (PMI) в странах G7 в буквальном смысле пикируют. Чего только стоят предварительные данные за июнь, опубликованные в конце прошлой недели. В качестве примера можно взять США, где PMI сфере услуг в июне снизился с 53,4 пункта до 51,6 пункта, а PMI в производственном секторе рухнул с 57,00 пунктов до 52,4 пункта (PMI ниже 50,00 пунктов говорит о сжатии сектора).

Так что если расширить взгляд на рынок промышленных металлов, то даже в контексте нескольких недель текущий рост котировок окажется всего лишь отскоком, уверен Алексей Федоров. Цены на медь на прошлой неделе упали на 6,7%, на никель обвалились на 11,9%, а на олово в буквальном смысле рухнули на 22,5% – это самое сильное падение с прошлого циклического спада мировой экономики в 2008 году. Нельзя не признать что это очень символично.

Причин к опережающему падению именно олова, а не других цветных металлов, честно говоря, не много, говорит эксперт. Даже напротив: на рынке по-прежнему видят долгосрочный дефицит это важного металла и для производства электроники и бытовой техники, и для производства электромобилей. Да, ситуация с предложением после 2021 года значительно улучшилась, с начала 2022 года запасы олова на LME выросли до 3435 тонн, но китайские производители активно снижают объем производства, противодействуя падению цен – к началу августа совокупное сокращение может достичь 12000 тонн.

Видимо, считает Федоров, стоит задуматься над тем, что обвал цен на олово стал своего рода опережающим сигналом, демонстрируя, что ожидает весь рынок цветных металлов в скором будущем. Тут можно было бы понадеяться на некоторую стабилизацию фондового рынка в июле. Но, к сожалению, единственная причина, по которой американские фондовые индексы перестали падать, может заключаться в том, что глава ФРС на прошлой неделе признал возможность рецессии в США.

То есть, инвесторы надеются, что рецессия в США заставит ФРС быстрее завершить цикл ужесточения монетарной политики. Но для промышленных металлов признание рецессии финансовым регулятором и уж тем более сама рецессия – это условия для продолжения падения. Так что выход запланированных на этой неделе данных по инфляции, деловой активности в странах G7, может вернуть давление на рынок цветных металлов.

Для цен на олово, и так очень сильно упавших на прошлой неделе, теперь наступает период консолидации вокруг сильного уровня поддержки 26-30 тыс. долл. за тонну, который может продлиться даже до конца июля, полагает Федоров. То есть, олово в ближайшие недели будет в меньшей степени подвержено макроэкономическому негативу. Однако когда рецессия в США станет уже фактическим событием – а произойти это может 28 июля, с опубликованием первой оценки ВВП США за второй квартал – падение всего рынка промышленных металлов продолжится. Для цен на олово следующей и, возможно, заключительной целью падения станет район 15-16 тыс. долл. за тонну, предполагает Федоров.