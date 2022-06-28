Покупать товары из IKEA у сомнительных продавцов нет никакого смысла



В интернете появились мошенники, предлагающие выгодные покупки товаров IKEA. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ, ссылаясь на руководителя платформы «Мошеловка» Евгению Лазареву.

По ее словам, в процессе сворачивания деятельности в России IKEA позволила сотрудникам приобрести товары в российских магазинах сети. После этого на онлайн-платформах появились объявления о продаже товаров IKEA со скидкой. Евгения Лазарева объяснила, что такие заманчивые предложения должны настораживать.

Во-первых, одним из условий распродажи для сотрудников был запрет перепродажи купленных в рамках акции товаров. Во-вторых, желающие заработать на продаже лимитированных товаров скорее не снизят, но поднимут цену из-за дефицитности продукции. Но больше всего настораживают требования предоплаты, т. к. это практически полная гарантия обмана.

«Как только пользователь уходит для обсуждения сделки из сервиса, у площадки пропадают возможности защитить потребителя, а предоплата не гарантирует, что товар будет передан покупателю в надлежащем состоянии или вообще будет доставлен», — заключила Лазарева.

По информации «Коммерсанта», товары, появившиеся в одном из самых популярных интернет-магазинов, выставлены там с огромными наценками.

В то же время, судя по заявлению самой компании, у покупателей будет возможность приобрести по крайней мере часть ассортимента IKEA безопасным образом и по официальным ценам. «Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней», — сообщается в настоящий момент на сайте компании (без уточнения сроков).

О намерении компании IKEA расторгнуть договоры аренды с торговыми центрами, где расположены ее магазины, СМИ на минувшей неделе со ссылкой на неофициальную информацию. Позднее стало известно о распродажах. Как сообщили со вторник «Известия», начату накануне распродажу для своих сотрудников IKEA завершит до 1 июля. «Работники могут получить скидки на все товары в размере 15% и до 50–60% — на уцененные вещи», — уточняет издание.

А обычные покупатели, по его информации, смогут приобрести товары компании в ее интернет-магазине, начиная с 1 июля, Тогда же на официальном сайте магазина появится информация о гарантийном обслуживании товаров. По данным «Известий» со ссылкой на одну из сотрудниц магазина, «товара в наличии очень много и к распродаже с 1 июля покупателям будет что купить».