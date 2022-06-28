Праздник балета на Пушкинской

С 2 по 13 августа всемирно известная труппа покажет свои лучшие спектакли на сцене Московского театра мюзикла — в самом центре столицы на Пушкинской площади. Что может быть лучше, чем после утомительных прогулок по дневной жаре оказаться в театре на постановке, которая придаст жизненной энергии и подарит безусловный восторг наслаждения классическим искусством? Правильно — только то, что это работы легендарных балетмейстеров Наталии Касаткиной и Владимира Василёва. На примере конкретных спектаклей рассказываем, почему вам непременно нужно сделать такой подарок себе и самым близким — увидеть хотя бы один из этих балетных шедевров.

«Дон Кихот»: зрелищный балетный аттракцион с приглашёнными звездами

Увидеть самый жизнерадостностный балет — «Дон Кихот» — зрители смогут 2 и 11 августа. В Театре классического балета этот неиссякаемый оптимизм достиг апогея: в танцевальное воплощение приключений главного романтика мировой литературы к темпераментным танцам, ярким нарядам и звонким кастаньетам балетмейстеры добавили изрядную долю юмора, за который отвечают новые характерные и даже гротескные персонажи. Остроумные постановочные решения и идеальная техника классического танца прилагаются!

История здесь рассказывается через каскад зрелищных балетных номеров с невероятно сложными прыжками и фантастическими фуэте. В своих отзывах зрители балета неоднократно признавались, что с трудом могли усидеть на местах!

Кстати, приглашёнными селебрити августовских показов легендарного балета станет звездная пара из Большого театра - Артём Овчаренко и Анна Тихомирова. В их исполнении сложнейшие партии главных героев обретут новые нюансы, которые ещё долго будут обсуждаться балетоманами!

«Лебединое озеро»: эталонное воспроизведение хореографии Петипа

3 и 9 августа на сцене Московского театра мюзикла на Пушкинской площади Балет Наталии Касаткиной и Владимира Василёва представит свою постановку балета «Лебединое озеро» — идеальное воплощение канонической хореографии Мариуса Петипа.

Премьера «Лебединого озера» в редакции Касаткиной и Василёва состоялась в Лондоне —это была первая совместная советско-британская постановка произведения Чайковского во всей истории русского балета. Критики назвали спектакль «уроком современного отношения к классическому наследию», и этот урок произвел настоящий фурор! Сценографию спектакля создал знаменитый английский художник Тим Гудчайлд, трехкратный обладатель премии Лоуренса Оливье — главной театральной награды Европы, работавший с лучшими театрами мира, включая лондонский «Ковент-Гарден».

«Ромео и Джульетта»: запрещённая трагикомедия и балетный шедевр

Только 5 августа Театр классического балета покажет свою оригинальную версию «Ромео и Джульетты». Постановщики как никто бережно подошли к первоисточнику, взяв к постановке не известный стихотворный, а подстрочный перевод. Только представьте, каким квестом было найти его в 70-е годы, а получить копию для создания спектакля— почти преступлением!

Живые персонажи балета будто списаны с настоящих людей. Поразительным образом хореография Касаткиной и Василёва точно передаёт и вечный сюжет великого драматурга, и характеры героев — во всей их противоречивости. Зрители балета не только плачут, но и смеются в голос, узнавая в героях себя. Этот контраст позволяет на два часа забыть обо всех условностях балетного искусства, в полной мере погружаясь в реальную историю, которая разворачивается здесь и сейчас.