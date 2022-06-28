Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» с 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому «дачная амнистия» будет продлена с 1 июля.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Дачная амнистия» позволяет в упрощенном порядке оформлять права на жилые и садовые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса 1998 года. Мера также действует для земельных участков, на которых расположены объекты.

Помимо этого, пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признается правом собственности. Таким образом, владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству, при этом права на участки будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

Кроме того, собственники недвижимости смогут регистрировать ее не только лично, но и через законного представителя, оформив на него нотариально заверенную доверенность.

Автором закона является председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Ранее он сообщал, что «принимая во внимание текущую непростую экономическую ситуацию в стране» срок вступления в силу уже принятого федерального закона решено поменять на более ранний. До этого планировалось, что закон вступит в силу 1 сентября.

По мнению Крашенинникова, мера снизит административные препятствия и упростит процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам января — апреля 2022 года доля жилья, самостоятельно построенного населением (сегмент индивидуального жилищного строительства, ИЖС), достигла исторического рекорда в 63%. Только в апреле россияне построили 65,3% всего жилья в стране, при этом еще в 2020 году показатель не дотягивал до 50%. В Ассоциации деревянного домостроения считают, что на это повлиял всплеск интереса к жизни за городом, порожденный пандемией, развитие льготных программ по ипотеке на покупку и строительство частных домов, а также «дачная амнистия», которая ускорила процесс регистрации, и газификация, потому что газ подводится только к оформленным строениям.