Путин прилетел в Душанбе на встречу с Рахмоном

Глава российского государства Владимир Путин прилетел в Душанбе, где пройдут его переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Лидеры двух стран планируют обсудить двустороннее сотрудничество, наметить ориентиры по развитию дальнейших отношений, а также поговорить о ситуации в Афганистане и мерах по обеспечению безопасности на границах, передаёт РИА Новости.

По словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, главы России и Таджикистана уделят внимание торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферам, военному и военно-техническому сотрудничеству.

Коме того, Путин и Рахмон обменяются мнениями и по другим актуальным темам региональной повестки дня. В частности, планируется обсудить вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

Напомним, этом будет второй личный контакт глав государств в 2022 году. Первая встреча между Путиным и Рахмоном проходила 16 мая на полях юбилейного саммита ОДКБ. Кроме этого, президенты в текущем году 6 раз общались по телефону.