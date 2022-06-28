Ретейлеры призвали Минфин и ФНС снизить налоговую нагрузку на торговые сети для удержания цен

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила в Федеральную налоговую службу (ФНС) письмо, в котором предложила снизить налоговую нагрузку на торговые сети ради сохранения цен на товары первой необходимости.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

«Просить ФНС России совместно с Минфином России проработать и внести в правительство предложения по снижению ставки по НДС на социально значимые продовольственные товары первой необходимости по перечню из постановления правительства от 15 июля 2010 года № 530, а также на отдельные товары категории "фрукты, овощи"», — указывается в обращении. В письме отмечается, что снижение НДС позволит сократить конечные цены для потребителей на 10%, а по некоторым позициям, таким как черный чай и бананы, цены могут снизиться на 20%.

Также организация просит продлить на год срок уплаты страховых взносов за июль — сентябрь для организаций розничной торговли и увеличить срок уплаты налогов (налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, НДФЛ, налога на имущество организаций, транспортного налога) за апрель — сентябрь для компаний, осуществляющих оборот социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев указывает на то, что торговые сети добровольно взяли на себя обязательства по поддержке потребителей, снизив наценку на социально значимые товары, и продолжают их выполнять независимо от внешних обстоятельств. Вместе с тем финансовая и операционная нагрузка на российский ретейл в последние месяцы значительно усилилась в связи с необходимостью перестраивать логистические цепочки. «Поддержка государства в виде отсрочки страховых и налоговых платежей за третий квартал 2022 года на 12 месяцев даст возможность сетям высвободить ресурсы для инвестиций в стабильность поставок и сохранение доступных цен. Снижение ставки НДС на продовольственные товары первой необходимости позволит продолжить сдерживать рост потребительских цен на эту категорию товаров на долгосрочной основе», — цитирует Караваева агентство.