«Росатом» получил все полномочия по администрированию Севморпути

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о централизации в госкорпорации «Росатом» полномочий по управлению судоходством в акватории Северного морского пути (СМП).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее его представил в Госдуме заместитель главы «Росатома» Сергей Новиков, пишет «Интерфакс». «Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса и подведомственного ему агентства», — пояснил замглавы госкорпорации.

Закон предусматривает организацию судоходства СМП на базе подведомственного «Росатому» ФГБУ; при этом меняется механизм выдачи разрешений на плавание по акватории.

По словам Новикова, в настоящий момент разрешения на плавание по Северному морскому пути выдаются на длительный период времени — «фактически на год». Новый закон, помимо выдачи этих разрешений, предусматривает также возможность их приостановления, возобновления, внесения изменений и отзыва. «Эти правовые новации крайне важны в условиях существенного роста грузопотока по СМП и вопросов, связанных с обеспечением безопасности судоходства», — подчеркивал заместитель главы «Росатома». Отмечалось, что возможность отзыва и модификации разрешения на проход по Севморпути сделает его безопасным и исключит инциденты, когда «Атомфлот» фактически осуществляет спасательные операции.

Согласно новым правилам, госкорпорация будет отвечать за разработку маршрутов плавания судов и использование судов ледокольного флота в акватории СМП, мониторить их движение, предоставлять информацию о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке, содействовать в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения акватории с судов опасными и вредными веществами.

Закон был принят Госдумой 21 июня, Совет Федерации одобрил его на следующий день.

До этого полномочия по выдаче разрешений на проход по СМП находились в ведении Росморречфлота, который согласовывал их с «Росатомом».

Госкорпорация стала оператором по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота, в 2018 году. В ходе обсуждения вопросов разделения полномочий по СМП у «Росатома» и Минтранса существовали разногласия относительно административных функций. В ведомстве заявляли, что не против владения «Росатомом» портовой инфраструктурой Севморпути, однако выступали за «принцип двух ключей», предлагая наделить госкорпорацию хозяйственными функциями, а регуляторику сделать компетенцией Минтранса.