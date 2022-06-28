Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга России.

На этот раз ограничения продлены до 6 июля.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении ведомства.

Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что другие аэропорты РФ работают в штатном режиме.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний информацию следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний», — напоминают в Росавиации.

Ограничения были введены 24 февраля, в день начала специальной военной операции на Украине, они продлеваются уже в 21-й раз.