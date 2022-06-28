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Рубль преподнес всем большой сюрприз

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
28 июня 2022, 21:08

Курс российской валюты неожиданно пробил отметку 53 и ушел ниже 52 — в район июня 2015 года

Коллвж: Тамара Ларина

Торги в валютной секции Московской биржи начались с уверенного роста рубля, курс которого к доллару к полудню подошел к отметке 53. Ранее от этой поддержки пара неоднократно разворачивалась вверх. Казалось, что так произойдет и сегодня, поскольку налоговый период заканчивается, а вместе с ним должен сократиться и приток иностранной валюты на внутренний рынок.

Но неожиданно курс рубля пробил вниз отметку 53. Возможно, на рынок вышел кто-то из крупных экспортеров, которому не хватало рублей для расчетов с бюджетом. Так или иначе пробой уровня поддержки произошел, и к этому движению тут же присоединились спекулянты.

В результате по итогам дня «россиянин» окреп к «американцу» почти на 3% — до 51,8 руб. за доллар. При этом объемы торгов сегодня были чуть меньше, чем среднее значение последних дней.

Дальнейшая краткосрочная динамика рубля выглядит неопределенно. С одной стороны, выход пары доллар-рубль из боковика 53–54,5 вниз дает сигнал на продолжение роста российской валюты в рамках реализации фигуры технического анализа «венские стулья». Ближайшей целью укрепления рубля выступает психологически важный уровень 50 руб. за доллар, но техническая поддержка расположена в районе 47–48 руб.

С другой стороны, на зарубежных площадках рубль сейчас стоит дешевле, чем в Москве, торгуясь в районе 52,8 руб. за доллар. Это говорит о том, что крупные международные спекулянты не готовы активно играть на укрепление рубля. Впрочем, его динамика вне России может иметь мало общего с реалиями, поскольку реальной поставки российской валюты на западных рынках не происходит.

Так что поводов для слома среднесрочного растущего тренда рубля пока нет.

«На российском рынке сохраняется дисбаланс спроса и предложения инвалюты, что способствует планомерному укреплению рубля. Пока не наблюдается каких-либо факторов, способных существенно изменить эту ситуацию за счет увеличения покупок инвалюты или сокращения продаж»,  считает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Закрепление курса ниже отметки 50 руб. за доллар можно ждать уже в следующем месяце.