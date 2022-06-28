Рубль преподнес всем большой сюрприз

Торги в валютной секции Московской биржи начались с уверенного роста рубля, курс которого к доллару к полудню подошел к отметке 53. Ранее от этой поддержки пара неоднократно разворачивалась вверх. Казалось, что так произойдет и сегодня, поскольку налоговый период заканчивается, а вместе с ним должен сократиться и приток иностранной валюты на внутренний рынок.

Но неожиданно курс рубля пробил вниз отметку 53. Возможно, на рынок вышел кто-то из крупных экспортеров, которому не хватало рублей для расчетов с бюджетом. Так или иначе пробой уровня поддержки произошел, и к этому движению тут же присоединились спекулянты.

В результате по итогам дня «россиянин» окреп к «американцу» почти на 3% — до 51,8 руб. за доллар. При этом объемы торгов сегодня были чуть меньше, чем среднее значение последних дней.

Дальнейшая краткосрочная динамика рубля выглядит неопределенно. С одной стороны, выход пары доллар-рубль из боковика 53–54,5 вниз дает сигнал на продолжение роста российской валюты в рамках реализации фигуры технического анализа «венские стулья». Ближайшей целью укрепления рубля выступает психологически важный уровень 50 руб. за доллар, но техническая поддержка расположена в районе 47–48 руб.

С другой стороны, на зарубежных площадках рубль сейчас стоит дешевле, чем в Москве, торгуясь в районе 52,8 руб. за доллар. Это говорит о том, что крупные международные спекулянты не готовы активно играть на укрепление рубля. Впрочем, его динамика вне России может иметь мало общего с реалиями, поскольку реальной поставки российской валюты на западных рынках не происходит.

Так что поводов для слома среднесрочного растущего тренда рубля пока нет.

«На российском рынке сохраняется дисбаланс спроса и предложения инвалюты, что способствует планомерному укреплению рубля. Пока не наблюдается каких-либо факторов, способных существенно изменить эту ситуацию за счет увеличения покупок инвалюты или сокращения продаж», — считает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Закрепление курса ниже отметки 50 руб. за доллар можно ждать уже в следующем месяце.