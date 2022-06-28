СМИ: Польша приступила к подготовке к войне с Россией

Польша приступила к подготовке к войне с Россией.

При этом Варшава планирует справиться в противостоянии с Москвой собственными силами. Об этом в интервью Interia.pl выдержки из которого публикует Общественная служба новостей, рассказал эксперт по геополитической стратегии Яцек Бартощак.

По его словам, государство намерено увеличить численность собственной армии в несколько раз – до 400 тыс. человек. Кроме того, польское руководство намерено закупить значительное число вооружения.

При этом собеседник издания опасается, что РФ может нанести удары по польской железнодорожной инфраструктуре, по которой на Украину поступает военная помощь.

«Сомневаюсь, что это вызовет адекватный ответ НАТО поэтому Варшаве надо уже сейчас готовиться к боевым действиям, а в случае начала конфликта ударить по Калининграду и Белоруссии», – резюмировал Бартощак.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в течение последних десятилетий кроме мнимой угрозы со стороны России никакой другой повестки у НАТО вообще не было.

«Расширяйся, смыкай кольцо вокруг России, наращивай своё военное присутствие на российских границах, поставляй новое вооружение, нарушай все существующие правила и нормы», – отметила она.

Также представитель МИД РФ напомнила, что альянс не занимался глобальными вызовами и угрозами и не собирался сопрягать возможности с Россией или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам, а также истинным рискам.