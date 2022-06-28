Специалисты испытали модифицированную гибридную силовую установку для самолета «Партизан»

Сотрудники Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА, входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского») в рамках второго этапа проекта самолета короткого взлета и посадки «Партизан» протестировали модернизированную гибридную силовую установку в составе летной лаборатории.

Об этом сообщается на сайте института.

«В июне 2022 года летающая лаборатория на базе самолета ТВС-2МС выполнила пробежки по полосе и летные испытания, в процессе которых подтвердились улучшенные взлетно-посадочные характеристики: увеличенная тяга распределенной силовой установки, снижение шума винтов и более устойчивое управление по крену на малых скоростях», — говорится в сообщении.

В данный момент завершается разработка рабочей конструкторской документации и ведется процесс изготовления отдельных узлов и элементов для будущего демонстратора самолета, отмечает пресс-служба СибНИА.

Уточняется, что в рамках второго этапа проекта «Партизан» специалисты усовершенствовали гибридную силовую установку на летающей лаборатории, а также оснастили самолет новыми композитными трехлопастными винтами с повышенными показателями прочности и тяги. Кроме того, доработано управление нижними закрылками в режиме элеронов для улучшения управляемости на низких скоростях.

Самолет, способный взлетать с площадки 50 на 30 м, создается с 2019 года в рамках проекта «Разработка и летные испытания демонстраторов транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой и активным обдувом несущих поверхностей». Технология была представлена на авиасалоне МАКС-2021. Заказчиком проекта выступает Фонд перспективных исследований.

Сверхкороткий взлет и посадка «Партизана» будут обеспечены активным обдувом крыла распределенной винто-моторной группой, которая представляет собой ряд электродвигателей и дает необходимую для взлета подъемную силу. Предполагается, что максимальная взлетная масса самолета составит около 3,4 т; сам борт сможет перевозить полезную нагрузку весом в тонну на расстояние до тысячи километров.