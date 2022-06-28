Лидеры G7 придумали, как ударить по российскому газу

Лидеры семи наиболее развитых стран западного мира договорились поручить профильным министрам проработать возможность введения ограничения цен и на российский газ.

Цель намерения ясна и очевидна – ограничить приток газовых долларов в Россию так же, как это предполагается сделать с нефтедолларами. Это тактические задачи установления потолка цен на российские углеводороды. Что же касается общей задачи, то главное для коллективного Запада сейчас это сократить доходы российского бюджета.

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Ситуация на газовых рынках, между тем, не располагает к особому оптимизму. Центральная Европа готовится к дальнейшему сокращению поставок российского газа. В июле на полуторанедельную плановую профилактику закрывается газопровод «Северный поток 1». «Газпром», напомним, в середине июня уже сократил по техническим причинам подачу газа на 60% с приблизительно 170 млн м³/д газа до 70. Снижение поставок почувствовали 11 европейских стран, включая Германию и Италию. В Риме пару дней всерьез думали об объявлении чрезвычайного положения, но в конце концов все же решили этого не делать. В Берлине тоже испугались не на шутку и объявили переход ко второму этапу трехступенчатого плана действий в чрезвычайной обстановке.

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил соотечественников, что не исключает возможности того, что «Газпром» и после окончания профилактических работ в двадцатых числах июля не восстановит прежнего объема поставок. Между тем, правительственные экономисты уже просчитали несколько сценариев дальнейшего развития событий и пришли к выводу, что ни в одном из них Германии не хватит газа, чтобы дотянуть до весны. Сокращение подачи газа поставило под сомнение подготовку к предстоящей зиме. Сейчас задача наполнения хранилищ газом на 80% к 1 ноября значительно осложнилась. Чтобы хоть как-то запастись газом, в Берлине и в ряде других европейских стран решили максимально экономить «голубое» топливо и расконсервировать угольные электростанции.

Германия, между тем, продолжает искать новых поставщиков газа взамен России. На саммите G7 канцлер Шольц обсудил поставки сжиженного газа (СПГ) из Канады с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. Соглашение о поставках, возможно, будет подписано во время визита Шольца в Канаду в конце лета.

Пока не очень понятны перспективы получения Германией катарского газа. Дело в том, что Доха после того, как немецкие компании на днях подписали долгосрочные контракты на поставку СПГ из Америки, намерена жестко требовать таких же контрактов. В Европе, напомним, предпочитают заключать контракты не более чем на 5 лет.

На юге континента, между тем, возобновилась подача газа по «Турецкому потоку», на котором как раз закончились профилактические работы. Пропускная способность газопровода, которому через две недели придется стать основным поставщиком газа на континент, составляет 31,5 млрд м³ в год. Это почти вдвое меньше «Северного потока 1».

Фьючерсные контракты ближайшего месяца поставки в Нидерландах, главного показателя на европейском газовом рынке, выросли в Амстердаме к 9 часам утра по местному времени на 0,3% и достигли 129,86 евро за мегаватт в час.

В пересчете на кубометры цены продолжают оставаться очень высокими. Так, на лондонской бирже ICE торги 28 июня начались с 1420 долларов за тысячу кубов газа, затем снизились до 1410 и выросли до 1425.

Цены, конечно, высокие, но до исторического рекорда им далеко. Рекорд был установлен 7 марта 2022 года и составил 3892 доллара за тысячу кубов. Минимум после 24 февраля, дня начала военной спецоперации на Украине, был установлен 8 июня и составил 878,5 долларов за тысячу кубов.