ЦБ не стал отказываться от новых сторублевок

В четверг, 30 июня, Банк России представит новую модернизированную сторублевую купюру. Во вторник ЦБ анонсировал пресс-конференцию по этому поводу, в которой будут участвовать заместитель его председателя Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Презентация новой банкноты, как сообщается в релизе ЦБ, состоится в 11 часов.

В период с 2022 по 2025 годы Центробанк России планирует выпустить в обращение осовремененные купюры. В 2022 году войдут в обращение 100-рублевые банкноты. В 2023-м население России увидит новые 1000 и 5000 рублей. В 2024 году появятся новенькие 500 рублей, а в 2025 году очередь дойдет и до обновления купюр номиналом в 10 и 50 рублей.

«На лицевой стороне модернизированных банкнот по-прежнему будут присутствовать символы российских городов, однако в их число войдут только столицы федеральных округов», — говорится на сайте ЦБ РФ.

Банк приоткрыл и часть деталей оформления новой «сторублевки». «На лицевой стороне банкноты будут изображены объекты, расположенные на Красной площади, центр "Зарядье", Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах».

В апреле 2022 года банки России просили Центробанк повременить с вводом новых купюр. Их опасения вызывали возникшее проблемы с технической поддержкой и поставкой зарубежного оборудования — банкоматов.

По тогдашнему прогнозу Ассоциации Банков России, как сообщал «Эксперт», при вводе в оборот купюр новых номиналов на доработку программного обеспечения при недостатке техподдержки со стороны зарубежных производителей банкоматов потребуется около полугода. Если же обновление программного обеспечения окажется невозможным, банки будут вынуждены заменять устройства зарубежных производителей и на это может уйти не менее трех лет. Однако на планы ЦБ выраженные тогда опасения не повлияли.

