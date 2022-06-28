Турция перехватывает российские активы у западных компаний

Турецкая компания Arcelik, производящая бытовую технику под собственной маркой и брендами Beko, Grundig, Blomberg, сегодня заключила соглашение с американской Whirlpool EMEA S.p.A о покупке ее российских активов — АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус».

Таким образом, турецкий партнер получит под управление, помимо прочего, два завода в Липецке, работа на которых была приостановлена еще в начале марта. Там общим числом до 2,8 в год выпускались холодильники и стиральные машины Whirlpool, KitchenAid, Bauknecht, Hotpoint и Indesit.

Статья по теме: Турецкий инвестор будет производить в Уфе пластиковые трубы

Турки воспользовались конъюнктурой

Известно, что сумма сделки не превысит 220 млн евро. Выплаты планируется растянуть на 10 лет. Стоит отметить, что АО «Индезит Интернэшнл» и ООО «Вирлпул Рус» работали не только на территории России. Компании поставляли технику в Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Армению, Грузию, Азербайджан, Казахстан, Белоруссию и Монголию.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев отметил в комментарии «Эксперту», что сообщение о продаже стало позитивной новостью и для рынка, и для потребителей.

«Бренд Beko уже хорошо известен на российском рынке. Приобретение действующих локальных мощностей позволит сохранить рабочие места и снизить риски возникновения дефицита холодильников и стиральных машин», — указал он.

Игорь Караев подчеркнул, что сегодня Турция — один из ключевых перспективных поставщиков высококачественных товаров на российский рынок в самых разных категориях: от фруктов и овощей до товаров легкой промышленности, косметики и парфюмерии, бытовой техники и электроники.

«С турецкой стороной нам уже удалось выстроить надежные импортные цепочки по фруктам и овощам, а также по ряду других продовольственных товаров. Весьма вероятно, мы еще увидим сделки с участием турецких инвесторов в активы российского потребительского сектора. Мы также видим большой потенциал в расширении импорта из Турции непродовольственных товаров, в углублении партнерства по ряду новых направлений, в частности, по замещению ряда логистических каналов», — резюмировал он.

В свою очередь в Российско-Турецком деловом совете напомнили, что в целом турецкий бизнес старается по максимуму использовать сложившуюся экономическую ситуацию в

свою пользу.

«Вместе с тем какое-то количество турецких игроков, имеющих плотные контакты с западными партнерами, заняли выжидательную позицию по отношению к интеграции с российским рынком. Однако большинство представителей турецкого бизнеса, следуя заложенной тенденции, нацелены на укрепление экономических связей с нашей страной. Уверены, что такой крупный игрок, как Arcelik, обязательно воспользуется возможностью расширить зону своего экономического присутствия, в том числе через покупку активов в России», — заявили «Эксперту» в Совете.

Статья по теме: Турция готовится одеть и обуть Россию

Покупателю нужно качество

Как рассказал «Эксперту» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец, смена владельцев бренда может не повлиять на качество техники, а «начинка» привычных россиянам холодильников и стиральных машин — остаться практически неизменной.

«Понятия бренд и качество нужно разделять. У нас масса брендов, которые принадлежат западным компаниям, но производят продукцию среднего ценового сегмента. И есть бренды, качество продукции которых меняется со временем — сначала это были премиальные товары, потом среднего ценового сегмента и так далее. В данном случае проблема заключается в запчастях и технологиях, а бренд может быть каким угодно. В обсуждаемом случае у компании есть товары во всех сегментах. И поэтому выпускать продукцию для российского рынка — не составит проблемы, они любую комплектацию», — констатировал эксперт.

Алексей Зубец напомнил, что тот факт, что большая часть запчастей для бытовой техники производится в Китае, само по себе сближает бренды разных стран.

«В данном случае, компания производит финальную сборку тестирование качества и наклеивает шильдик “Сделано в Китае, США, России» и так далее. Но по факту — все сделано из китайских запчастей. Поэтому вопрос не в бренде, а в том, откуда будут поступать будут запчасти. От этого зависит качество итоговой продукции. Но я думаю, что при покупке турецким бизнесом брендов, которые принадлежали американцам, качество не должно упасть», — предположил эксперт.

По мнению директора по развитию рекламного агентства Fistashki Павла Таргашина, смена владельца активов не слишком изменит спрос на продукцию «Индезит Интернэшнл» и «Вирлпул Рус». Фактически он начал падать еще «до массового исхода западных компаний с рынка».

«Наши покупатели неплохо относятся и к турецким, и к китайским брендам, а к российским вообще наблюдается рост интереса. Однако этого мало для формирования лояльности аудитории. Во-первых, слишком много новых брендов может появится одновременно. Это значит, что аудитория вначале даже не сможет определиться, что именно покупать. Необходимо много рассказывать о себе, быть смелым и заметным. Заставить потребителей поверить, что это именно те товары, к которым они привыкли. Во-вторых, согласно последнему исследованию компании GfK, важным фактором выбора кроме цены стала уверенность в качестве. Это вполне понятно: люди уже не могут покупать товары-однодневки и постоянно тратить деньги. Поэтому именно те бренды, которые смогут предоставить качественные товары и убедить в этом потребителей, завоюют поддержку аудитории», — заключил он.