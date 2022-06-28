В Германии указали на недооцененность зависимости страны от российского газа

Немецкие исследователи подсчитали, что внезапное прекращение поставок газа из России привело бы к падению ВВП Германии на 12,5% и повлекло бы потерю 5,6 млн рабочих мест по всей стране.

Соответствующие данные приводит Объединение баварской экономики, передает ТАСС.

«Зависимость германской экономики от российского газа недооценивалась», — отметил представитель компании Prognos AG, которая подготовила материалы для организации, Михаэль Бёмер.

Авторы исследования исходят из того, что поставки газа из России прекратятся 1 июля. По оценкам, прежде всего остановка отразилась бы на стекольной, сталелитейной и пищевой промышленности — в общей сложности эти производства потеряли бы почти €50 млрд.

В материале указывается, что прекращение транзита газа из России сильно повлияет на цепочки поставок и производства в других сферах, общие издержки в которых аналитики оценили еще в €144 млрд. «Германия сползла бы к глубокой рецессии», — подчеркнул Бёмер.

На прошлой неделе вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил о повышении степени готовности реагирования на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех, что должно помочь заполнить газохранилища к зиме. Это значит, что правительство имеет право рекомендовать компаниям экономить газ.

Третья степень готовности, о которой речи пока не идет, вводится в случае, если рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. Тогда роль распределителя возьмет на себя Федеральное сетевое агентство (BNetzA), которое принимает решения о том, кто получает газ в первую очередь.

Решение Берлина объявить второй уровень готовности по газу стало реакцией на падение до уровня 40% поставок через «Северный поток». Российский «Газпром» 14 июня сообщил, что был вынужден снизить транзит по этому трубопроводу из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов из ремонта компанией Siemens и выявленных технических неисправностей двигателей. Немецкий концерн утверждает, что турбину пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против РФ.