В Кремле рассказали, кто и как может за сутки остановить спецоперацию России на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов рассказал, кто и как может быстро остановить специальную военную операцию, которая Россия проводит на Украине.

По словам представителя Кремля, речь идёт о главе «незалежной» Владимире Зеленском, который может прекратить военные действия всего за день, передаёт РИА Новости.

«Зеленский может всё прекратить до конца суток текущих, нужен лишь приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Москвы», – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

Он при этом подчеркнул, что всё может закончиться до конца суток.

«Остальное это уже размышления президента Украины» – сказал Песков представителям СМИ, комментируя заявление Зеленского о планах завершить боевые действия на Украине до зимы.

Как ранее сообщал «Эксперт», Песков назвал условие заключения мирного договора с Украиной.

«Что касается мирного договора, то да, он возможен, но только после того, как Украина выполнит все требования российской стороны», – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли у Кремля возможность ознакомиться со статьёй в американском издании The National Interest, где был опубликован план мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

На вопрос, о каких именно требования идёт речь, пресс-секретарь президента России ответил, что власти Украины прекрасно о них знают.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

