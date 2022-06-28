Виды эвакуаторов для заказа

Все существующие виды эвакуаторов классифицируются по нескольким основным критериям, подробнее ознакомиться можно в источнике.

По способу погрузки эта техника делится на эвакуаторы с платформой и без платформы. Первые получили в России наибольшее распространение. Вторые, иначе называемые «американскими», выполняют перевозку транспортного средства посредством частичной погрузки (т. е. его передней или задней оси) на размещенную в кузове стрелу.

Эвакуаторы с платформой подразделяются на следующие категории:

С манипулятором. Такое оборудование производит погрузку авто на платформу с использованием крана и четырех крюков, которые прикрепляются к траверсам и колесам для удерживания авто в горизонтальной позиции.

Лебедочные. Авто въезжает на площадку с применением лебедки. Такое устройство может оснащаться различными механизмами, а также площадкой подкатного типа или на гидравлических цилиндрах, что упрощает погрузку и помогает в работе с автомашинами, колеса которых заблокированы.

Комбинированные. Это универсальные эвакуаторы, сочетающие погрузку с использованием крана и лебедки. Они позволяют перевозить различные типы транспортных средств.

По техническому оснащению эвакуаторы подразделяются на следующие разновидности:

подкатная платформа, предназначенная для заблокированных автомобильных колес;

платформа на гидроцилиндрах;

ручная лебедка – для ее применения необходимо прилагать физические усилия, поэтому такое оборудование не пользуется высокой популярностью;

электролебедка – обычно применяется в крупных городах;

гидролебедка – применяется нечасто, преимущественно в небольших населенных пунктах.

По максимальной грузоподъемности эвакуаторы классифицируются на следующие виды:

для перевозки мотоциклов и легковых автомобилей – обычно в данных целях используется спецтехника с краном;

для перевозки крупногабаритных автомобилей – как правило, эта задача решается при помощи спецтехники, оснащенной лебедкой;

эвакуатор на несколько автомобилей – они делятся на двухэтажные и автовозы, рассчитанные на одновременную перевозку трех-восьми автомашин.

Каждый из перечисленных типов эвакуаторов предназначен для решения только конкретных задач: