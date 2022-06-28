Вице-мэр Ефимов: первые производственные корпуса новой площадки ОЭЗ Москвы введут в строй до конца лета

Первые производственные корпуса новой площадки «Руднево», которую планируется включить в состав столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», планируется сдать в эксплуатацию до конца лета. Об этом сообщил 28 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Создание индустриального парка “Руднево” — перспективной площадки столичной особой экономической зоны — идет в соответствии с запланированными сроками. Первые производственные корпуса будут сданы в эксплуатацию до конца лета этого года, индустриальный парк полностью построят в 2023 году», — рассказал Владимир Ефимов. По его словам, на большей части территории строительные работы завершены на 90%. Есть участки, где они выполнены на 80%, а создание отдельных объектов полностью закончено.

«Руднево» представляет собой современный многофункциональный комплекс, где смогут разместиться любые высокотехнологичные производства. Его территорию Минпромторг включил в федеральный реестр индустриальных парков. Эта площадка станет шестой в составе ОЭЗ Москвы, рассказал Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По его оценке, наиболее широко здесь будет представлен кластер беспилотных летательных аппаратов, а также производства из сферы информационно-коммуникационных технологий, микроэлектроники, робототехники, оптики, материалов нового поколения. «После включения индустриального парка в состав ОЭЗ «Технополис “Москва”» компании получат все преференции, которые доступны резидентам особой экономической зоны столицы. Площадка станет местом притяжения высококвалифицированных кадров, здесь будет создано несколько тысяч новых рабочих мест», – отметил Владислав Овчинский.

Новую площадку застраивают, применяя индустриальные высокоскоростные технологии: элементы будущих зданий производят на заводе, а на месте собирают по типу конструктора, уточнили в компании-застройщике «КРОСТ». По ее оценкам, такая технология позволяет сократить сроки строительства на 35-50%. Кроме того, на 10–15% снижается стоимость строительства.

Современные технологии позволяют в сократить трудозатраты на один квадратный метр площадки в два-три раза, подсчитал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев. По его оценке, в марте и в апреле этого года на стройке трудилось около двух тыс человек, а в мае их количество сократилось на 10% и продолжает снижаться.

«В индустриальном парке «Руднево» возводят более 280 тыс кв м производственных площадей. Преимуществами будущей площадки ОЭЗ Москвы является развитая инфраструктура и удобная локация. «Руднево» расположено в пяти км от МКАД, вблизи крупных транспортных артерий страны, а также недалеко от станции метрополитена. Все это обеспечивает доступность объектов для сотрудников предприятий и удобную логистику для грузоперевозок», — добавил Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис “Москва”» располагается на пяти площадках общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, еще четыре – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» – в Зеленограде. Резиденты ОЭЗ освобождены от имущественного, транспортного и земельного налога, а также от таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет 2%. На время строительства предприятия действуют льготы по аренде земли, а после ввода завода в эксплуатацию участок можно выкупить за 1% от кадастровой стоимости.