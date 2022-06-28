ВКС России нанесли удар по ангарам с поставленным Киеву странами Запада вооружением

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием по ангарам в городе Кременчуге под Полтавой. Вооружение, которое хранилось на складах, было направлено Украине из США и стран Евросоюза.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин», — сказал он.

Представитель ведомства рассказал, что детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода неработающем торговом центре.

Сообщается, что успешные совместные действия российских войск, подразделений народных милиций Донецкой и Луганской народных республик наносят критические потери ВСУ.

В частности, в результате ударов ВКС у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих, иностранных наемников и до 15-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники.

«Слабая обученность мобилизованных для участия в боевых действиях украинских граждан, а также низкий уровень подготовки иностранных наемников все чаще становятся причиной «дружественного огня». Так, минометному обстрелу со стороны своих сослуживцев подверглись новобранцы, прибывшие на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады», — рассказал генерал-лейтенант. Отмечается, что аналогичный случай произошел в 28-й механизированной бригаде ВСУ, где иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате четыре военнослужащих погибли на месте, трое получили ранения.

Конашенков уточнил, что за сутки российскими средствами ПВО сбиты три самолета Су-25 и один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Первомайское Николаевской области, рассказали также в оборонном ведомстве. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 24 пункта управления, артиллерийские и минометные подразделения в 58-х районах, а также живая сила и военная техника в 304-х районах. Высокоточным оружием ВКС поражены четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град».