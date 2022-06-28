Владимир Ефимов: более 8 млрд рублей вложат в редевелопмент заброшенной территории на Дмитровском шоссе

Заброшенный участок в Бескудниковском районе на севере Москвы преобразуют в современный квартал. Объем инвестиций в редевелопмент участка составит примерно 8,2 млрд рублей, сообщил 28 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Редевелопмент осуществят в рамках проекта «Индустриальные кварталы», призванный комплексно развивать неэффективно используемые и заброшенные территории города.

«Новый индустриальный квартал будет расположен на Дмитровском шоссе, около станции метро «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии. Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, составляет почти два га. В реорганизацию неэффективно используемой территории будет вложено около 8,2 млрд рублей, а ежегодные поступления в бюджет города от реализации проекта оцениваются в 710 млн рублей. На общественно-деловых объектах, которые появятся в индустриальном квартале, смогут работать примерно две тысячи человек», — рассказал Владимир Ефимов.

На данный момент на этой территории расположена заброшенная АЗС и недостроенное здание торгового центра. Редевелопментом займутся собственники, город или инвестор, которого определят по результатам торгов. В последних двух случаях правообладателям компенсируют стоимость земли и недвижимости на ней.

Всего в рамках нового строительства на Дмитровском шоссе планируется построить 80 тыс кв м недвижимости, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман. «Согласно проекту решения о комплексном развитии территории, на участке появятся торговые центры, рынки, магазины, банки и другие общественно-деловые постройки, а также гостиница площадью до 10 тыс км м. Значительная часть территории будет благоустроена и озеленена», — отметил Максим Гаман.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неэффективно используемых территорий Москвы по проекту «Индустриальные кварталы» позволит городу получить порядка 550 тыс новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в программу власти столицы оценивают в 7 трлн рублей, а в бюджет за время ее реализации поступит около 3 трлн. Объем налоговых поступлений после завершения проекта будет ежегодно составлять примерно 1 трлн рублей в текущих ценах.

Напомним, первый такой договор о комплексном развитии город заключил в 2020 году, по территории производственной зоны «Октябрьское поле» общей площадью 5,9 га. Всего договоров сейчас 7, а также столица назначила первых двух операторов, которые преобразуют участки бывших промзон «Южный порт» и «Зюзино».