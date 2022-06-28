Захарова: НАТО долгие годы концентрировался на России

Намерение НАТО обозначить нашу страну «самой большой угрозой» не ново, а сам альянс уже долгие годы концентрировался на Москве, забывая о настоящих вызовах. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Нынешнее развитие событий абсолютно не новое, они выстраивали свою агрессивную политику на протяжении многих лет именно вокруг основной мысли – противодействие России», – подчеркнула она.

При этом, по словам представителя МИД РФ, в течение последних десятилетий никакой другой повестки у НАТО вообще не было.

«Расширяйся, смыкай кольцо вокруг России, наращивай своё военное присутствие на российских границах, поставляй новое вооружение, нарушай все существующие правила и нормы», – отметила Захарова.

Также она напомнила, что альянс вообще не занимался глобальными вызовами и угрозами и не собирался сопрягать возможности с Россией или другими структурами, чтобы минимизировать риски появления новых угроз и противодействовать терроризму, техногенным катастрофам, а также истинным рискам, а не мнимыми угрозами.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по словам лавы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне всего за 30 минут. При этом он подчеркнул, что ядерную войну допустить нельзя, так как последствия обмена ядерными ударами скажутся на состоянии планеты.

«НАТО уже сейчас ведёт против нас войну. Конечно, они её не объявляла, но это ничего не меняет. Украинские нацбаты и ВСУ – расходный материал, пушечное мясо для НАТО, это лишь обученные натовскими инструкторами операторы, которые нажимают на рычаги и кнопки натовских же вооружений», – подчеркнул он.