«Аэрофлот» получит почти 50 млрд рублей на поддержку внутренних рейсов

Группа «Аэрофлот» получит 49,9 млрд руб. субсидий, направленных кабмином на частичную компенсацию расходов российских перевозчиков при выполнении внутренних рейсов за период с апреля по октябрь 2022 года.

Об этом свидетельствует информация протокола по итогам проведенного Росавиацией отбора подавших заявки на субсидию компаний.

Согласно отчету ведомства, «Аэрофлот» получит 25,7 млрд руб., входящая в группу авиакомпания «Россия» — 10,3 млрд руб., лоукостер «Победа», (также структура «Аэрофлота») — 13,9 млрд руб.

В общей сложности Росавиация одобрила заявки на получение господдержки 32 перевозчикам. В частности, группа S7 (объединяет «Сибирь» и «Глобус») получит 22,2 млрд руб., группа «ЮТэйр», в том числе ее «дочки», — свыше 7 млрд, «Уральские авиалинии» — 8,9 млрд, Smartavia — 3,8 млрд, NordStar и Nordwind — по 1,4 млрд, «Якутия» — 1 млрд.

Уточняется, что средства за перевозки внутри России в апреле и мае текущего года начнут перечисляться в июле. «Далее выплаты будут осуществляться помесячно до конца года, согласно фактическим выполненным рейсам на внутренних воздушных линиях», — поясняется в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что условия предоставления субсидии стимулируют перевозчиков к более эффективной работе. «Чем больше пассажиро-километров выполнит авиакомпания, тем больше средств на возмещение операционных расходов ей будет предоставлено в качестве субсидии. Здесь важно и количество перевезенных пассажиров, и дальность полета, и частота рейсов. Такой подход к субсидированию потенцирует компании выполнять авиаперевозки более взвешенно и качественно, подходя к вопросу планирования своей маршрутной сети более эффективно», — рассказали в Росавиации.