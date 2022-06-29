Акции Сбербанка, ВТБ и «Норникеля» не позволили отрасти Индексу Мосбиржи

Во второй половине дня покупатели российских акций оживились на фоне падения курса рубля.

Акции компаний черной металлургии, наиболее остро реагирующие на динамику национальной валюты, даже выбились в лидеры роста. Так, «Северсталь» подорожала на 3,6%, а НЛМК — на 2,8%. Некоторые аналитики считают, что благоприятным для компании сектора является курс около 70 руб за доллар, но, по крайней мере в ближайшие месяцы, рубль должен быть крепче. Так что, глядя с точки зрения фондового рынка, то с учетом упадка объемов экспорта стальной продукции отрасль выглядит уязвимой, и покупка акций сталеваров на среднесрочную перспективу очень рискованна.

Продолжение плавного восхождения нефти и ослабление рубля повысило интерес к акциям нефтяников: «Роснефть» и «Лукойл» подорожали чуть более чем на 0,6%

Но всю картину испортили три павшие «фишки»: Сбербанк, «Норникель» и ВТБ. Сбер начал снижаться с самого утра, но падение котировок на 1-2% вписывалось в рамки необходимой коррекции. Однако в течение дня распродажи акций крупнейшего российского банка лишь усиливались. Вслед за ним пошел вниз и ВТБ. В результате, по итогам дня «обычка» Сбера подешевела на 5,14%, а ВТБ потерял 3,08% капитализации.

Аналитики не дают объяснений такого сильного снижения бумаг. Возможно, у крупных игроков есть какой-либо инсайд. Сегодня, кстати, проходит собрание акционеров Сбера, но новостей с него пока нет.

На 3,3% подешевели тяжеловесные акции «Норильского Никеля», несмотря на рост котировок никеля почти на 3%. Техническая картина по бумаге негативна. 10 июня акции компании на дивидендном гэпе ушли ниже поддержки 19,5 тыс руб. Дивидендный гэп закрыть быстро не удалось, и снижение котировок ГМК продолжилось.

Из-за негативной динамики этих трех бумаг Индекс Мосбиржи так и не смог отрасти, потеряв по итогам дня 1,25%.

Стоит также отметить, что после вчерашнего безосновательного роста более чем на 17%, на 7,3% подешевели акции «Сургутнефтегаза». Не исключено, что завтра снижение бумаги продолжится.

В числе аутсайдеров рынка были акции девелоперов, где после их роста на десятки процентов идет необходимая коррекция.

Намного лучше рынка отторговались акции производителей удобрений: «Акрон» +4,8%, «Фосагро» +2,6%. Сегодня их поддержало ослабление рубля. В среднесрочной перспективе не видно поводов для снижения мировых цен на удобрения, а их российские производители будут иметь преимущество перед западными конкурентами из-за низкой внутренней цены на газ. Поэтому бумаги этих компаний стоит держать в портфелях и даже докупать на просадках.

В целом же российский рынок акций продолжает торговаться в боковике, и драйверов для выхода из него пока нет.