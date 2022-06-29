CNBC не разделил оптимизма политиков Евросоюза по замещению российского газа

«Чересчур оптимистичными» назвали планы политиков Евросоюза заместить газ из России соответствующими энергоносителями из других стран, журналисты телеканала CNBC.

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Их мнение основано на выводах эксперта Кристофера Гранвиля, сотрудника английской консалтинговой компании TS Lombard. Исследуя вопрос, Гранвиль обратил внимание, что страны Евросоюза уже сталкиваются с чередой проблемой, связанных с неясной ситуацией по газу. В том числе, речь идет о долгих сроках ввода в действие терминалов, на которые будет поступать сжиженный природный газ.

По данным CNBC, импорт российского газа в Евросоюз еще в апреле снизился до 31% рынка, хотя в прошлом, 2021 году, этот показатель был не ниже 45%. Представитель Еврокомиссии уже заявил, что страны ЕС довольно активны в поисках других поставщиков газа. Идут переговоры по этому вопросу с Азербайджаном, Катаром и США. А с Египтом и Израилем даже заключен меморандум о взаимопонимании, с Норвегией подписано совместное заявление.

Но у европейцев есть понимание, что их страны будут платит больше за нефть и газ не из России. «Азиатские страны будут покупать больше российской нефти по сниженным ценам, а СПГ, импортируемый Европой из США, будет стоить больше, чем то, что платят потребители в США, из-за затрат на транспортировку и сжижение/регазификацию», — констатировал Гранвиль.

CNBC прогнозирует, что ситуация с энергоносителями может еще больше навредить экономике ЕС, который уже терпит убытки из-за украинского конфликта и введения санкций против России.