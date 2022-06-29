CNBC не разделил оптимизма политиков Евросоюза по замещению российского газа

«Чересчур оптимистичными» назвали планы политиков Евросоюза заместить газ из России соответствующими энергоносителями из других стран, журналисты телеканала CNBC.
Их мнение основано на выводах эксперта Кристофера Гранвиля, сотрудника английской консалтинговой компании TS Lombard. Исследуя вопрос, Гранвиль обратил внимание, что страны Евросоюза уже сталкиваются с чередой проблемой, связанных с неясной ситуацией по газу. В том числе, речь идет о долгих сроках ввода в действие терминалов, на которые будет поступать сжиженный природный газ.
По данным CNBC, импорт российского газа в Евросоюз еще в апреле снизился до 31% рынка, хотя в прошлом, 2021 году, этот показатель был не ниже 45%. Представитель Еврокомиссии уже заявил, что страны ЕС довольно активны в поисках других поставщиков газа. Идут переговоры по этому вопросу с Азербайджаном, Катаром и США. А с Египтом и Израилем даже заключен меморандум о взаимопонимании, с Норвегией подписано совместное заявление.
Но у европейцев есть понимание, что их страны будут платит больше за нефть и газ не из России. «Азиатские страны будут покупать больше российской нефти по сниженным ценам, а СПГ, импортируемый Европой из США, будет стоить больше, чем то, что платят потребители в США, из-за затрат на транспортировку и сжижение/регазификацию», — констатировал Гранвиль.
CNBC прогнозирует, что ситуация с энергоносителями может еще больше навредить экономике ЕС, который уже терпит убытки из-за украинского конфликта и введения санкций против России.