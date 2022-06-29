Дамаск решил признать независимость и суверенитет республик Донбасса

Сирия приняла решение признать независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщило агентство SANA.

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики», — цитирует агентство сообщение сирийского внешнеполитического ведомства.

В понедельник, 27 июня, глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что активные переговоры о признании республики ведутся с рядом стран. «Мы действительно на данный момент ведем переговоры с несколькими государствами о признании, и этот процесс довольно активный», — цитирует Никонорову ТАСС. Она не уточнила, с кем именно идут переговоры, сославшись на то что страны Запада могут повлиять на их позицию и оказать давление, и отметила, что в скором времени соответствующая информация появится в СМИ.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании ДНР и ЛНР; 24 февраля в ответ на обращение республик за помощью было объявлено о начале специальной военной операции по «демилитаризации и денацификации Украины».

В настоящий момент, помимо России, независимый статус обеих республик признают Абхазия и Южная Осетия. Сухуми признал независимость ДНР и ЛНР 22 февраля 2022 года, Цхинвал сделал это еще в 2014-м.