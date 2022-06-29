Держатели акций «Газпрома» затаили дыхание

Российский рынок акций начал день со снижения. Вниз индикатор тащат бумаги сырьевых компаний, которые негативно отреагировали на мощное укрепление рубля в среду. Чем дороже стоит рубль, тем меньше балансовая выручка экспортеров за один и тот же проданный объем товаров, что и отражается в котировках.
Из высоколиквидных акций против рынка торгуются лишь акции «Газпрома». Продавать сейчас эту бумагу просто не поднимается рука. Все ждут, что завтра собрание акционеров компании одобрит решение менеджмента выплатить по итогам прошлого года 52,53 рублей дивидендов на каждую акцию. Это соответствует примерно 18% дивидендной доходности. Реестр акционеров, имеющих право на эти выплаты, закроется 20 июля.
К полудню капитализация «Газпрома» выросла на 0,5%, в то время как Индекс Мосбиржи снизился примерно на процент.
Крепкий рубль благоприятен для акций компаний финансового сектора. Рост курса национальной валюты приводит к снижению внутренних цен, что позволит Банку России более агрессивно снижать ключевую ставку, тем самым оживляя экономику и рынок кредитования.
Но бумаги банков неплохо росли на прошлой неделе, и теперь выглядят локально перекупленными. Поэтому коррекция в них может продолжиться еще какое-то время.
Растет фундаментальная привлекательность акций нефтяников, особенно «Роснефти». «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщил, что Россия увеличила добычу нефти в июне почти на 5% до 10,7 млн баррелей в сутки. В том числе у «Роснефти» добыча выросла на 15%.
Данная статистика говорит о том, что отечественные нефтяные компании преодолели западные санкции и переориентировали свои основные поставки на восточное направление. Поэтому желание «Большой семерки» установить потолок цен на российскую нефть практически никак не отразится на бизнесе российских нефтяных компаний, если к данной санкции с какого-то перепугу вдруг не присоединятся Китай и Индия.
Но пока из-за роста курса рубля акции нефтяников не могут отыграть фундаментальный позитив.
В списке лидеров падения котировок расположились акции девелоперов, показавшие в последние пару недель настоящее ралли. Сейчас пришла пора фиксировать спекулятивную прибыль по ним.
На 3% падают обыкновенные акции «Сургутнефтегаза», взлетевшие вчера более чем на 17% на ничем не подтвержденных предположениях, что «Сургут» может купить «Лукойл». «Обычка» «Сургутнефтегаза» — самая загадочная и непредсказуемая бумага на российском рынке. В любое время без всяких информационных поводов она может взлететь на десятки процентов и также сильно упасть.
Не исключено, что во второй половине дня часть утренней просадки будет выкуплена, но в целом ситуация по рынку не изменится. Боковик останется в силе, и пока признаков формирования какого-либо тренда не прослеживается.