Держатели акций «Газпрома» затаили дыхание

Российский рынок акций начал день со снижения. Вниз индикатор тащат бумаги сырьевых компаний, которые негативно отреагировали на мощное укрепление рубля в среду. Чем дороже стоит рубль, тем меньше балансовая выручка экспортеров за один и тот же проданный объем товаров, что и отражается в котировках.

Из высоколиквидных акций против рынка торгуются лишь акции «Газпрома». Продавать сейчас эту бумагу просто не поднимается рука. Все ждут, что завтра собрание акционеров компании одобрит решение менеджмента выплатить по итогам прошлого года 52,53 рублей дивидендов на каждую акцию. Это соответствует примерно 18% дивидендной доходности. Реестр акционеров, имеющих право на эти выплаты, закроется 20 июля.

К полудню капитализация «Газпрома» выросла на 0,5%, в то время как Индекс Мосбиржи снизился примерно на процент.