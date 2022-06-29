ДНР и Украина провели обмен военнопленными в формате «144 на 144»

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Украине переданы 144 военнопленных в обмен на такое же число взятых в плен Киевом военных РФ и ДНР.

«Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены», — отметил Пушилин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что несколько из переданных Киеву военнопленных — бойцы националистических батальонов с тяжелыми ранениями, ампутацией конечностей и осложнениями.

«У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин.

Он подчеркнул, что главная задача властей ДНР — спасение военных, принимавших участие в освободительной спецоперации.