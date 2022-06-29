После 2035 года в Европе запретят изготавливать и продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Европейские страны подписали смертный приговор двигателю внутреннего сгорания. Начиная с 2035 года, на территории Евросоюза будет запрещено собирать и продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые загрязняют европейское небо двуокисью углерода и прочими вредными веществами.

Министры защиты окружающей среды членов ЕС, сообщает Bloomberg, договорились о запрете бензиновых авто с 2035 года благодаря отказу Италии от требования пятилетней отсрочки.

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Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани сообщил коллегам, что его устраивает компромисс, предложенный Германией. Берлин предложил разрешить использовать после 2035 года углеродно-нейтральное топливо.

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Переход на электромобили является частью более широкого и амбициозного плана Fit for 55. Он предусматривает сокращение к 2030 году чистых выбросов парниковых газов не менее чем на 55%.

Европейские законодатели поддерживают план по отказу автопрома от ископаемых видов топлива. Это значит, что утверждение Европарламентом плана перехода на электромобили – дело, как говорится, техники. Это также означает, что европейскому автопрому в течение десяти с небольшим лет предстоит перейти к выпуску автомобилей, работающих на электричестве.

«Полностью уверен в том, что европейский автопром сможет это сделать (перейти на производство электромобилей)»,- оптимистично заявил в два часа ночи вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерман министрам, которые после долгих и горячих споров все же сумели достигнуть компромисса.

Европейские страны также договорились об усилении Системы торговли квотами на углеродные выбросы ЕС и механизма контроля за ценами. Очевидно, будет отложено на год создание нового углеродного рынка топлива для отопления и дорожного транспорта. Для помощи наиболее уязвимым слоям населения в переходе на электромобили предполагается создать специальный климатический фонд.

«Благодаря этому соглашению,- подчеркнула министр Франции по энергетическому переходу Аньес Паннье-Рунашер,- Европа выходит в лидеры в процессах решения климатических вызовов и разработки технологий. Мы гарантируем справедливый переход каждому государству, каждому региону и каждому гражданину».

Италия добивалась вместе с четверкой других европейских стран добивалась сокращения к 2035 году вредных выбросов от автомобилей на 90% в то время, как Еврокомиссия планировала их обнуление. Рим также просил отсрочки для мелких итальянских автопроизводителей. Некоторых уступок итальянцам добиться все же удалось. Например, Lamborghini разрешили отказаться от выполнения промежуточных целей в 2029 году, как предлагала ЕК, и отчитаться в конце 2035 года.

Для достижения компромисса Германия предложила также не имеющее обязательной силы добавление к закону об автомобильных выбросах, разрешающее регистрацию после 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающими исключительно на углеродно-нейтральном топливе.

«Экологические» министры договорились и о ключевых параметрах реформы углеродного рынка, предусматривающей сокращение к 2030 году выбросов на 61% по сравнению с уровнем 2005 года. Они хотят усилить механизм предотвращения слишком больших взлетов цен, чтобы ослабить спекуляцию, а также получить возможность выброса на рынок 75 млн углеродных разрешений.

На встрече окончательно определены размеры Социального климатического фонда. ЕК предлагала 72-миллиардный фонд, но министры снизили его размер до 59 млрд евро.