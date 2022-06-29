Бумажный компромисс: почему Турция согласилась пустить в НАТО Финляндию и Швецию

Турция дала добро на расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции. Анкара, Стокгольм и Осло подписали в Мадриде меморандум, который урегулировал все требования, которые выставлял Эрдоган североевропейским странам как предварительные условия для вступления этих стран в Альянс. Речь шла о снятии эмбарго на поставку оружия в Турцию, а также об отказе Швеции и Финляндии поддерживать организации курдов и гюленистов (структуру Фетхуллы Гюлена – личного врага Эрдогана). И все этим моменты в меморандуме оговорены.

Западные политики и СМИ трактуют достигнутое соглашение как великую победу НАТО. По словам премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон, Швеция и Финляндия «усилят возможности НАТО в области безопасности». Американские журналисты говорят о том, что Альянс расширится – и тем самым «нанесет поражение Владимиру Путину». Турки тоже довольны – они говорят, что «получили то, что хотели» и «обрели дополнительные возможности» в деле борьбы с терроризмом».

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Российские протурецкие эксперты уверяют, что Анкара получила не только то, что хотела, но еще и унизила Запад. «Молодец Эрдоган! Нагнул надменных европейцев. Так и надо. Нынешние европейские лидеры не умеют вообще вести серьёзные переговоры на основе принципов и понимают только язык силы. Европейские лидеры сейчас это "урки в костюмах". Преступники. Поддержка террористов – это сейчас их почти официальная политика», - пишет близкий к турецкому посольству российский политолог Сергей Марков.

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Кого считать террористом?

Однако если внимательно прочитать меморандум, то можно увидеть, что никакого «унижения Европы» не было. Формулировки пунктов построены таким образом, что, по сути, ни одно из турецких условий не было принято в полном и нужном Реджепу Эрдогану объеме.

Так, Финляндия и Швеция обязались не оказывать поддержку Демократическому союзу и Отрядам народной самообороны (политической и боевой организациям сирийских курдов), а также сторонникам Фетхуллы Гюлена. Вроде бы как очевидное обязательство – однако очевидное оно лишь в случае с гюленистами, а в отношении сирийских курдов обязательство весьма неоднозначно. По сути, на финской и шведской территориях могут свободно работать другие организации сирийских курдов, которые не являются структурными частями двух вышеобозначенных групп. Турки, конечно, будут возмущаться – однако букву соглашения финны и шведы не нарушат. Тем самым Стокгольм, например, сможет избежать серьезного внутриполитического кризиса (конфигурация сил в шведском парламенте такова, что от курдских голосов зависит судья правящей коалиции).

Что же касается Рабочей Партии Курдистана, то тут турецкие требования жестче. Согласно достигнутому компромиссу, Финляндия и Швеция подтверждают, что считают РПК террористической организацией и берут на себя обязательства не допускать (видимо, на своей территории) активность как самой РПК, так и организаций/частных лиц, с ней аффилированных. Однако и здесь существует пространство для маневра – ведь трактовка слова «аффилированный» весьма широкая. По сути, Анкара будет считать аффилированными с РПК любые структуры турецких курдов, которые выступают за культурную автономию Турецкого Курдистана либо же критикуют Анкару за массовые нарушения прав человека в этом регионе.

Также Швеция обязалась ужесточить законодательство в области борьбы с терроризмом, а Финляндия «ссылается» на недавно принятые поправки к этому законодательству, в рамках которого публичный призыв к террористической деятельности становится уголовным преступлением. По всей видимости, эта формулировка была максимально возможным компромиссом относительно пункта требований Анкары о посадке тех курдских активистов, которые поддерживают вооруженную борьбу (в турецкой интерпретации – теракты) сирийских и турецких курдов против турецких войск. Но – опять же – пункт можно трактовать максимально широко. По сути, финны и шведы взяли на себя обязательство считать террористами только РПК – а значит поддержка деятельности всех остальных организаций не будет считаться криминалом.

Ни депортации, ни запрета на эмбарго

С депортацией курдских активистов – на которой настаивала Турция – тоже проблема. Хельсинки и Стокгольм подписались лишь под тем, что «рассмотрят имеющиеся запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме, принимая во внимание информацию, доказательства и разведывательные данные, предоставленные Турцией, а также создадут необходимые двусторонние правовые рамки для сотрудничества с Турцией в области безопасности в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче. Где, например, написано, что выдача не осуществляется, если «»преступление, в отношении которого она запрашивается, рассматривается запрашиваемой Стороной в качестве политического преступления или в качестве преступления, связанного с политическим преступлением», а также если государство, к которому поступил запрос на экстрадицию, «имеет существенные основания полагать, что просьба о выдаче в связи с обычным уголовным преступлением была сделана с целью судебного преследования или наказания лица в связи с его расой, религией, национальностью или политическими убеждениями или что положению этого лица может быть нанесен ущерб по любой из этих причин». И учитывая, что в Турции работает презумпция виновности в отношении курдов, то получается, что любой курд имеет права оспорить свою экстрадицию из Швеции и Финляндии в Турцию просто на основании своей национальности.

Единственной серьезной и, казалось бы, однозначной уступкой стало согласие Швеции и Финляндии снять оружейное эмбарго с Турции. Теперь Анкара может получать от североевропейских стран (прежде всего, конечно, Швеции) высокотехнологическое оборудование для своего ВПК. По всей видимости, негласной частью этих договоренностей стало согласие и других стран НАТО (прежде всего, Канады и США) тоже снять все ограничения на поставку продукции ВПК в Турцию. Однако это уступка носит кратко- или, как минимум, среднесрочный характер. Финляндия и Швеция не берут на себя обязательства больше никогда не вводить оружейное эмбарго против Турции – они лишь согласились действовать в рамках 3-й статьи устава НАТО, в которой говорится о взаимопомощи о и поддержании коллективной способности противостоять вооруженному нападению. Где – опять же – нет никакого запрета эмбарго.

Наконец, в меморандуме нет никакого наказания Швеции и Финляндии за нарушение его пунктов. Никаких обязывающих механизмов урегулирования противоречий. По сути, финны и шведы могут нарушать взятые на себя обязательства (либо трактовать их так, как считают нужным) – а турки ничего сделать не смогут, ведь североевропейские страны уже войдут в НАТО.

В итоге получается два варианта. Либо Соединенным Штатам удалось продавить Турцию и заставить Эрдогана согласиться на такие формулировки, которые помогут ему лишь в краткосрочной перспективе спасти лицо, либо публичный меморандум сопровождался какими-то непубличными договоренностями и уступками со стороны Вашингтона. Например, в отношении начинающейся турецкой операции в Сирии.