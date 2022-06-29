Великобритания перекроет поставки газа в Европу в случае энергетического кризиса

В европейских странах сейчас срочно разрабатывают планы действия в чрезвычайной ситуации, вызванной энергетическим кризисом. Члены Евросоюза, у которых ситуация с газом и другими энергоносителями будет более-менее сносной, планируют, по крайней мере, сейчас делиться газом с соседями, у которых газ закончится и им будет нечем отапливать жилые дома и квартиры. Великобритания вышла из ЕС и сейчас не связана с материком никакими обязательствами. По своему чрезвычайному плану Лондон собирается в экстренном случае перекрыть газопровод (интерконнектор) в Бельгию и Нидерланды. Это значит, что британцы перестанут поставлять газ континентальной Европе.
Экстренным случаем в Европе считают полное прекращение поставок российского газа. После недавнего снижения поставок газа «Газпромом» по газопроводу «Северный поток 1» такую ситуацию в Брюсселе считают вполне вероятной. Европейские газовые компании призвали британских коллег к сотрудничеству и предупредили, что длительное прекращение подачи газа по интерконнектору, пропускная мощность которого, кстати, составляет 20 млрд кубов газа в год в направлении материка и 25 млрд в обратном направлении, чревато серьезными последствиями.
Начиная с марта обе трубы, проложенные по дну Ла-Манша и связывающие Соединенное Королевство с Нидерландами и Бельгией, работают на полную мощность. Европа начала уже весной готовиться к предстоящей зиме. Европейские газовые компании сейчас лихорадочно наполняют газовые хранилища. В Великобритании хранилищ мало. Поэтому летом, когда потребление газа сокращается, они гонят его на континент. В этом году последние три месяца Нидерланды и Бельгия ежедневно получали из Соединенного Королевства 75 млн кубов газа.
Зимой картина меняется, и интерконнектор начинает работать в обратном направлении. Британия превращается из поставщика в потребителя газа. В 2018 году, например, когда была очень холодная зима, британцы получили с континента 20-25% необходимого газа.
«Я настоятельно советую им (британцам) пересмотреть решение перекрыть интерконнектор (в случае кризиса),- цитирует Financial Times президента Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) Барта Йэна Хуверса.- Летом он работает на благо Европы, а зимой - Великобритании».
Британцы планируют провести испытание плана действия в чрезвычайной ситуации в сентябре. Компания National Grid также сообщила, что подобные испытания проходят ежегодно.
Британский чрезвычайный план состоит из четырех этапов. Перекрытие подачи газа по интерконнектору – один из них. Другие меры – сокращение или прекращение подачи газа крупным потбителям и обращение к британцам с просьбой ограничить потребление энергии.
Германия и Нидерланды в июле активировали свои планы. Причем, Берлин перешел уже ко второму этапу трехступенчатого плана.
Говоря о «последствиях», Хуверс очевидно имел в виду именно зимние поставки газа на Британские острова. В Лондоне однако уверены в надежности энергетической системы королевства и считают вероятность возникновения чрезвычайной ситуации с поставками газа крайне низкой.