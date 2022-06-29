Великобритания перекроет поставки газа в Европу в случае энергетического кризиса

В европейских странах сейчас срочно разрабатывают планы действия в чрезвычайной ситуации, вызванной энергетическим кризисом. Члены Евросоюза, у которых ситуация с газом и другими энергоносителями будет более-менее сносной, планируют, по крайней мере, сейчас делиться газом с соседями, у которых газ закончится и им будет нечем отапливать жилые дома и квартиры. Великобритания вышла из ЕС и сейчас не связана с материком никакими обязательствами. По своему чрезвычайному плану Лондон собирается в экстренном случае перекрыть газопровод (интерконнектор) в Бельгию и Нидерланды. Это значит, что британцы перестанут поставлять газ континентальной Европе.

Экстренным случаем в Европе считают полное прекращение поставок российского газа. После недавнего снижения поставок газа «Газпромом» по газопроводу «Северный поток 1» такую ситуацию в Брюсселе считают вполне вероятной. Европейские газовые компании призвали британских коллег к сотрудничеству и предупредили, что длительное прекращение подачи газа по интерконнектору, пропускная мощность которого, кстати, составляет 20 млрд кубов газа в год в направлении материка и 25 млрд в обратном направлении, чревато серьезными последствиями.