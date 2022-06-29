Глава Конституционного суда рассказал, в каком случае могут вернуть смертную казнь в РФ

Смертную казнь в России можно вернуть исключительно при условии, что в стране будет принята новая конституция.

Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин, выступивший с лекцией на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), передает ТАСС.

Он отметил, что дискуссия по поводу высшей меры наказания активизировалась в связи с возможностью применения смертной казни в республиках Донбасса.

«Я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к конституции — это сделать невозможно», — подчеркнул глава КС.

По его убеждению, в настоящее время России не следует отказываться от гуманизации законодательства и отменять мораторий на смертную казнь, вопреки призывам ряда политических деятелей. «Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики», — заявил Валерий Зорькин.

Как отмечал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в вопросе моратория на смертную казнь важнее учитывать не членство России в международных организациях, а внутренние факторы. Таким образом глава СПЧ прокомментировал высказывание зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что исключение РФ из Совета Европы и ПАСЕ предоставит хорошую возможность восстановить в стране ряд важных институтов, например, смертную казнь для опаснейших преступников.